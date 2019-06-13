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Начинающим фермерам дают средства на своё дело

Как получить государственную поддержку по программе «Агростартап»

  1. Старт через неделю

    Ровно через неделю, с 20 июня, начнётся приём заявок на получение грантов по программе «Агростартап» – для тех, кто только организует своё фермерское хозяйство. Документы с проектами развития личного сельхозбизнеса будут приниматься в течение месяца. Дальше комиссия, куда помимо профильных специалистов войдут и общественники, оценят проекты и распределят гранты. Эта форма поддержки селян создаёт комфортные условия для её получателей, считает директор департамента сельского хозяйства и продовольствия администрации области Константин Демидов. Соискатели грантов, пояснил он нашим коллегам, могут быть не зарегистрированы в качестве КФХ – они обязаны это сделать лишь в случае победы в конкурсе.

    Константин Демидов, директор департамента сельского хозяйства и продовольствия администрации Владимирской области

  2. Кто может получить грант

    На грант могут претендовать индивидуальные предприниматели – главы крестьянских фермерских хозяйств (сокращённо – КФХ), зарегистрированные на сельской территории Владимирской области в текущем, то есть в 2019-м, финансовом году. Если на момент участия в конкурсе заявитель не зарегистрирован в качестве главы КФХ, он обязан осуществить регистрацию в налоговом органе в течение 15 дней после прохождения конкурсного отбора.

    Фото: respublika11.ru

  3. Виды и размеры грантов

    Гранты выдаются по двум направлениям:

    • на создание и развитие фермерского хозяйства в размере не более 3 млн рублей (90% – грант, 10% – средства КФХ);
    • на создание и развитие фермерского хозяйства и формирование неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива (далее – кооператив), членом которого является КФХ – не более 4 млн рублей (90% – грант, 10 % – средства КФХ). На формирование неделимого фонда кооператива КФХ может направить от 25 до 50% средств полученного им гранта.

    Фото: farmili.com

  4. Условия предоставления грантов

    Для получения гранта заявитель либо зарегистрированное в текущем году КФХ подает документы:

    • проект по созданию и развитию КФХ со сроком окупаемости не более 5 лет;
    • проект по развитию кооператива со сроком окупаемости не более 5 лет (при условии что КФХ получает грант на формирование неделимого фонда кооператива, членом которого оно является);
    • выписку о наличии собственных денежных средств в размере не менее 10% от общей стоимости приобретений;
    • выписку из ЛПХ, документы о наличии с/х образования, документы об опыте в с/х (при наличии);
    • справку, что не получал субсидии на развитие предпринимательства и гранты начинающего фермера;
    • справку об отсутствии задолженности по налогам и сборам;
    • правоустанавливающие документы на с/х земли, объекты, технику, помещения и т.д. (при наличии).

    Победителем является КФХ, набравшее наибольшее количество баллов. Преимущество отдается КФХ, имеющим опыт работы в сельском хозяйстве либо ведущим личное подсобное хозяйство, а также имеющим сельскохозяйственной образование.

  5. Обязательства получателя гранта

    Фермер, выигравший грант, обязан осуществлять деятельность в течение 5 лет со дня получения гранта и достичь выполнение показателей деятельности, предусмотренных проектом создания и развития КФХ. Кроме того, хозяйство-победитель обязано создать в году предоставления гранта «Агростартап» не менее 2 новых постоянных рабочих мест, если сумма гранта составляет более 2 млн рублей, и не менее 1 нового постоянного места, если сумма гранта менее 2 млн рублей.

    Фото: mtdata.ru

  6. На что можно потратить деньги

    Средства гранта могут быть использованы:

    • на приобретение земельных участков с/х назначения;
    • на разработку проектной документации для строительства (реконструкции) производственных и складских зданий, помещений;
    • приобретение, строительство, ремонт производственных и складских зданий, инженерных сетей и сооружений;
    • приобретение сельскохозяйственных животных (кроме свиней) и птицы;
    • приобретение рыбопосадочного материала;
    • приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования;
    • приобретение посадочного материала для закладки многолетних насаждений;
    • внесение от 25 до 50% средств в неделимый фонд сельскохозяйственного потребительского кооператива, членом которого является КФХ;
    • погашение основного долга по кредитам, привлеченным в российских банках за период не ранее 2 лет, предшествующих текущему финансовому году.

  7. Возмещение затрат

    Региональный проект также предусмотрел предоставление субсидии кооперативам на возмещение части затрат, понесенных в текущем финансовом году и связанных с:

    – приобретением имущества в целях последующей передачи его в собственность членам данного кооператива;
    – приобретением сельскохозяйственной техники, оборудования для оказания услуг членам кооператива;
    – закупкой сельскохозяйственной продукции у членов кооператива.

    Фото: agroflot.ru

  8. Размер субсидий кооперативам

    1. На приобретение имущества – 50% затрат, но не более 3 млн рублей на один кооператив.
    2. На приобретение новой сельскохозяйственной техники – 50% затрат, но не более 10 млн рублей на один кооператив.
    3. На закупку сельскохозяйственной продукции у членов кооператива:
    • 10% в случае, если выручка от реализации продукции, закупленной у членов кооператива, составляет от 100,0 тыс. рублей до 2,5 млн рублей;
    • 12% в случае, если выручка составляет от 2,501 млн рублей до 5 млн рублей;
    • 15% в случае, если выручка составляет от 5,01 млн рублей до 10 млн рублей.

    Вместе с тем предусмотрено предоставление субсидий на возмещение затрат на текущую деятельность центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации (не менее 3 млн руб.).

  9. Что важно знать про господдержку?

    Как и за любыми государственными субсидиями, за расходованием грантовой поддержки и субсидиями в региональном ведомстве будут следить. Полученные деньги можно использовать строго по назначению – на развитие хозяйства. Фермеру или кооперативу предстоит подписать определенный перечень критериев, который следует соблюдать после получения поддержки, а затем регулярно сдавать письменный отчет о расходовании средств. Часто помимо письменных отчетов профильные специалисты департамента, а также соответствующих служб выезжают на очные проверки в хозяйство. Если будут обнаружены нарушения, агрария обяжут вернуть средства государству.

  10. Контакты департамента сельского хозяйства

    Адрес: 600022, г. Владимир, проспект Ленина, 59

    Тел.: (4922) 77-91-64
    Факс: (4922) 54-06-85

    E-mail: dshp@avo.ru

    График работы: пн.-пт. с 9.00 до 17.30, перерыв с 12.30 до 13.00.

    Макар Кузьмин

    Главное фото: nzdairycareers.co.nz 

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