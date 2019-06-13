Начинающим фермерам дают средства на своё дело

Региональный проект также предусмотрел предоставление субсидии кооперативам на возмещение части затрат, понесенных в текущем финансовом году и связанных с:

– приобретением имущества в целях последующей передачи его в собственность членам данного кооператива;

– приобретением сельскохозяйственной техники, оборудования для оказания услуг членам кооператива;

– закупкой сельскохозяйственной продукции у членов кооператива.