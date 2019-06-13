Как поступить во Владимирский медколледж?

Для выпускников школ сейчас наступает долгожданная пора поступления в средние и высшие образовательные учреждения Владимирской области. Многие ребята уже давно определились с выбором профессии и уверены: лечить и спасать людей – их призвание. Получить образование и попасть в ряды медиков можно и не выезжая за пределы города. Для этого стоит подать документы во Владимирский базовый медицинский колледж (далее ВБМК). Все выпускники 9-х и 11-х классов могут прийти на Михайловскую, 10, и выразить желание стать студентом ВБМК. Приём документов здесь начинается с 20 июня. В этом году будет заполнено 145 бюджетных мест и столько же примерно студентов будут учиться на платной основе.

Во Владимирском медколледже можно стать дипломированной медсестрой и медбратом, фельдшером, фармацевтом, зубным техником, стоматологическим гигиенистом. Подробнее о поступлении «Призыв.ру» рассказала Инна Морозова, директор ВБМК.

«Естественный отбор» аттестатов

Для того, чтобы к нам поступить, ЕГЭ сдавать не надо. В колледже проводится конкурс аттестатов после 9-го и 11-го классов. То есть берёте общее количество оценок, складываете их и получаете средний балл аттестата. На медсестринское отделение у нас два набора: после 9-го и после 11-го классов. После 9-го учатся около 4 лет. На это отделение у нас самый большой конкурс аттестатов. После 11-го класса обучение составляет около 2 лет (гигиенист), 3 и 4 года (фельдшер). Вся подробная информация есть на нашем сайте, в том числе количество бюджетных и коммерческих мест. Даже на платной основе мы не можем взять всех желающих, потому что мы ограничены в площадях. Плата за год обучения составляет от 45 до 60 тысяч рублей в зависимости от выбранной специальности.

Почему рейтинг сдвигается?

Бывает, что родители к нам приходят и жалуются: вот мы там были первые в рейтинге, а вдруг к концу приёма документов мы оказались чуть ли не на 10-м месте. Надо понимать ещё такой момент: когда в медвузы заканчивается приём по ЕГЭ, некоторые ребята приходят к нам. Они не поступили в вуз, но у них очень хорошие отметки в аттестате. И эти абитуриенты к нам приходят в последний момент, так сказать запрыгивают в уходящий поезд. Поэтому всё меняется. И когда меня спрашивают, какой у вас проходной балл, я отвечаю, что это будет зависеть от количества желающих поступить.

Испытание лепкой

Для зубных техников у нас предусмотрено вступительное испытание – лепка. Потому что в эту профессию должны идти люди, которые умеют хорошо работать руками, лепить. А если руки неправильно поставлены, мы уже не научим. Поэтому какими-то навыками элементарными ребята должны обладать. Специального художественного образования для этого получать не нужно. Здесь мы смотрим мануальный навык. Экзамен проходит так: мы им даём модель зуба, обеспечиваем специальным пластилином, из которого они лепят, и они должны максимально подробно слепить эту модель. Модель выдаётся всем одинаковая. Пришли, например, 20 человек лепить, и мы им выдаём клык или моляр. И мы оцениваем, насколько близко сходство к оригиналу. Конечно, потом мы будем их учить. Но надо понимать, что есть люди, которые совсем не рисуют и не поют. Так же и в медицине. Нужна предрасположенность к данной профессии. Мелкая моторика должна быть хорошо развита. Руку-то мы поставим, было бы что ставить.

Психологический тест

При поступлении в колледж проводится психологическое тестирование. На результаты зачисления оно не влияет. Это требование министерства. Все ребята его обязательно проходят. Жаль, что результатами очень мало кто интересуется. Считают, что мы его проводим для галочки. Это не так. У нас тестовая программа очень хорошая, из МГУ. Она точно показывает склонность человека к тому или иному виду деятельности. Другими словами, определяет – гуманитарий вы или технарь. А технарю учится в медицинском колледже будет сложно. Поэтому хочется обратиться и к выпускникам, и к их родителям: пусть они посмотрят результаты этого тестирования. Да, у нас большой конкурс, у нас престижно учиться, несмотря на стеснённые условия. Наши педагоги вкладывают всю душу в наших студентов. Мы к ним трепетно относимся. Но если у абитуриента нет склонности к гуманитарному образованию, и даже скажу высокопарно – любви к людям, может, стоит выбрать другое место для учёбы. Мы, конечно, очень много занимаемся профориентационной работой и со школами, и с медицинскими классами, и на ярмарках вакансий. Просто не хотелось, чтобы оказалось так: через год-два учёбы ребята понимают, что это не их, и уходят.

Стипендия

Студенты, которые хорошо учатся в медицинском колледже, получают стипендию. В среднем 600 рублей в месяц. Есть и социальная стипендия, она, естественно, выше, для определённого контингента ребят из малоимущих семей. Пытаемся также поощрять за особые успехи в спортивной жизни колледжа, активистов.

Общежитие

На данный момент общежития у медицинского колледжа нет. Студенты живут либо дома, либо снимают квартиру. Причем в колледже почти 70% – это приезжие из районов области. Сейчас им приходится приезжать на пары на ранних рейсовых автобусах. Но руководство колледжа надеется на выделение общежития для студентов. Сейчас этим вопросом занимается областная администрация.

Важная информация

Прием документов на очную и очно-заочную формы получения образования в ВБМК проходит с 20 июня по 15 августа (15.00 часов) 2019 года. Стоматология ортопедическая – до 10 августа. Список зачисленных студентов станет известен 19 августа, а при наличии свободных мест приём документов продлевается до 25 ноября этого года. Время работы приемной комиссии: с понедельника по пятницу – с 9.00 до 15.00; в субботу – с 9.00 до 13.00; выходной день – воскресенье; телефон – 53-05-92 (с 9.00 до 15.00). Ответственный секретарь – Галина Сергеевна Коломейцева.

Список документов, необходимых при поступлении:

· оригинал и ксерокопия документов, удостоверяющих его личность, гражданство;

· оригинал и ксерокопия документа об образовании;

· фотографии 3×4 см (4 штуки);

· медицинская справка 086у (список врачей-специалистов, необходимых в справке, указан в правилах приема).

Перечень дополнительных документов, прилагаемых к заявлению:

· ксерокопия СНИЛС;

· копия характеристики с предыдущего места учебы;

· для юношей – ксерокопия приписного свидетельства или военного билета (ксерокопия).

Всю подробную информацию о поступлении можно найти на сайте ВБМК.

Татьяна Данилова

Фото «Призыв.ру»