Джастин Бибер отметит День рождения на ТНТ4

Популярному певцу на свой День рождения пришлось получать не поздравления, а жёсткие шутки

17 июня в 23:00 премьера на ТНТ4 – «Прожарка Джастина Бибера» (18+).

Джастин считается самым юным участником за всю историю шоу. Причём «Прожарка» прошла прямо в его 21-ый День рождения. Напомним, что в Голливуде «Прожарка» считается огромной честью и признанием заслуг. Так вот, Джастин за свои двадцать лет накопил такой багаж побед и поражений в шоу-бизнесе, какой не снился многим его более опытным коллегам!

В 16 лет Бибер выложил песню на YouTube и внезапно набрал 80 миллионов просмотров. Его заметили продюсеры, и далее он стремительно атаковал чарты своими новыми хитами. Но настоящими хитами стали его эксцентричные выходки: он завёл обезьянку, но потом бросил её посреди гастролей, прилюдно помочился в ведро в общественном месте, облил краской портрет президента Билла Клинтона, забросал яйцами дом своего соседа и нанёс тому урон на десятки тысяч долларов, настолько закошмарил стюардессу на своём личном самолёте, что её пришлось прятаться, подрался с актёром Орландо Блумом, устроил гонку на оживлённом проспекте, попал в тюрьму за вождение в нетрезвом виде… А теперь вспомните, чем вы занимались в его возрасте.

Всё это ему припомнят на «Прожарке» Снуп Догг, Уилл Феррелл, Кевин Харт и другие звёзды. Высмеять Бибера пришёл рэпер Лудакрис, который вместе с ним записал песню Baby: «У клипа Baby миллиард просмотров на ютьюбе, это потому что там я. И у него 4 миллиона дизлайков, это потому что там Бибер». Любимый стендап-комик Джастина, Крис Дэлия, тоже оказался хейтером его клипов: «Baby – самое ненавистное видео в интернете, можете сами проверить. А ведь в интернете есть еще видео террористов»!

Баскетболист Шакил О’Нил, как отец шести детей, дал певцу совет остепениться: «В прошлом году тебя назвали пятым самым ненавистным человеком всех времен. Даже Ким Чен Ын так низко не опускался – а ведь он твоими песнями узников пытает». Признанный грандмастер «Прожарки» Джефф Росс сравнил Бибера с самым ненавистным персонажем «Игры Престолов»: «Ты — Король Джоффри поп-музыки!». Он объяснил, почему на «Прожарку» не пришла бывшая возлюбленная Джастина певица Селена Гомез: «Просто пойми, она начала встречаться с мужиками».

На пресс-конференции после премьеры шоу, Джастин Бибер признался, что сам некоторое время назад просился на «Прожарку». Но тогда ему ответили, что он не накопил достаточно тем для шуток. Так может всё, что он делал эти несколько лет, было ради «Прожарки»? В таком случае его можно только поздравить. В своём ответном слове певец признал, что совершал много косяков, но пообещал исправиться: «Даю вам слово, я не окончу дни жалким, нищим, забытым и приглашенным на чужую «Прожарку».

«Прожарка Джастина Бибера» — 17 июня в 23:00 на ТНТ4.

Наталья Вольная