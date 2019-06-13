День Суздальского проспекта в лицах и красках

День Суздальского проспекта традиционно прошёл во Владимире 12 июня. Праздник начался с самого утра, и тогда его хозяевами были дети: самые разнообразные конкурсы, аттракционы и иные развлечения были устроены именно для них. Для юных зрителей выступили лучшие детские творческие коллективы города, работали клоуны и ростовые куклы. Шоу мыльных пузырей, салют из воздушных шаров и конфетти-пати – всё это тоже было.

А вечером зажигали владимирские звезды эстрады. Продолжил программу фестиваль кавер-бэндов «Мэга Хит». Самые популярные хиты в исполнение молодых и талантливых музыкантов города объединили всех без исключения гостей праздника. Фееричным финалом стало выступление участника шоу «Голос» Дарьи Шигиной и группы «Kiss Ме Тwice». Посмотреть фото с праздника можно в нашей галерее.

Информационным партнером мероприятия выступила радиостанция «Юмор FM-Владимир». Это первая и единственная на сегодняшний день радиостанция, основу формата которой составляет качественный юмор. Оценить праздничное действо смогли сотни жителей и гостей города Владимира.

Ольга Ефремова

Фото Дмитрия Киреева

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