Черешней и арбузами начали торговать на улицах Владимира

Свежие фрукты и овощи из Азербайджана и Узбекистана завезли на сезонную ярмарку, которая открылась на парковке на Батурина, напротив бывшей автостанции. В этом году ярмарка открылась раньше срока, первый урожай созрел уже в июне. Крупная черешня, спелая клубника, полосатые арбузы и сочные абрикосы уже на прилавках. Пока торговых точек немного, но со временем их станет больше.

– У нас все свежее, вкусное! Цены гораздо ниже, чем на рынке. Нам дают в администрации мест столько, сколько попросили, – рассказали продавцы на сезонной ярмарке.

Сезонная ярмарка на парковке на Батурина существовала и ранее. Заезд к ней удобен, есть где поставить машину. Но парковку облюбовали сотрудники полиции и службы судебных приставов. Оставлять машины им и правда негде. Поэтому мэрия устраивала сельхозярмарки в других местах. Например, в прошлом году она работала на Тракторной, напротив здания таможни. Покупателей было очень мало.

Анна Тумановская

Фото Петра Соколова

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