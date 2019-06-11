В женском футболе побеждает тактика

Капитан владимирской команды по мини-футболу «Влада», мастер спорта по футзалу Любовь Иванова расскажет о том, как реагируют мужчины, когда против них на футбольное поле выходят женщины. Что самое трудное в женском футболе? Поддерживают ли мужья своих жен-футболисток?

Попала в футбол из любопытства

– Любовь, почему футбол? Обычно девочки грезят о фигурном катании, гимнастике?

– Я тоже в 10 лет, прочитав летом объявление в нашем городе (а я из Юрьева-Польского), что в секцию футбола приглашаются девочки, смеялась: девочки и футбол, да, ладно, ерунда какая-то!

В сентябре в школе начались занятия, и наш учитель физкультуры (мой первый тренер по футболу в будущем) стал рассказывать, что женский футбол – это здорово и интересно. Я попала в футбол из любопытства. И наша школьная команда стала победителем первого чемпионата России среди школьных коллективов, это был турнир – прототип современного крупного проекта «Мини-футбол в школу». Я поступала учиться именно во Владимир, потому что в городе была женская команда по футболу, и я в ней после 9-го класса уже играла.

И вот мне 37 лет скоро, и я играю в футбол уже чуть больше четверти века! Футбол – для меня хобби длиною в жизнь. А работаю я в туристическом агентстве, организую туры по «Золотому кольцу».

– Получается, муж знал, что берет в жены футболистку?

– Да, знал. И познакомилась я с мужем Альбертом на футболе! Так что, кроме хороших друзей, футбол подарил мне еще и семью. У нас двое сыновей 4 и 9 лет.

– А как в декрет уходят из футбола?

– Родив первого сына Матвея, я через 5 месяцев потихоньку стала играть в футбол, а после второго сына Семена – через 1,5 месяца.

– Дети играют в футбол, за маму болеют? А муж?

– Дети гоняют мяч для себя, в секцию пока никто не ходит. На соревнованиях болеют, поддерживают, но у нас все по желанию. Хотят поехать с нами – едут, хотят остаться дома – остаются. А муж всегда рядом, поддерживает. Он тоже играет в футбол. Когда мы играем против мужчин, нам разрешается «усилить» команду защитником и вратарем. В нашей команде в защите выступает мой муж, помогают в усилении еще Игорь Лапшин и Максим Смирнов (на воротах).

Позиций не сдаем!

– Расскажи о своей команде.

– Тренирует нас сейчас президент Федерации мини-футбола Владимирской области Константин Касаткин. В 1993 году «Влада» была участником высшей лиги чемпионата России, тренерами были игроки владимирского «Торпедо» Владимир Леваков и Сергей Никоноров. «Влада» тогда стала серебряным и бронзовым призером чемпионата страны. В 2006 году была победа в высшей лиге чемпионата России по футзалу, за которую члены команды получили звания мастеров спорта.

В 90-е был всплеск интереса к мини-футболу, а потом финансирование закончилось, интерес поутих, мы долго варились в собственном соку, команда не выезжала за пределы Владимирской области. Да, тренировались, участвовали в городских соревнованиях по мини-футболу, но четкой стратегии развития не было, а хотелось большего.

Сейчас у команды появился спонсор. К нам приходят молодые талантливые девчонки. Да и опытные члены команды не сдают позиций. Сейчас в команде 4 человека 35+: я, Лариса Синькова. Оксана Ульянова и Елена Музалевская (Суслова) – обе вызывались в сборную России. Елене уже 47 лет, трое детей у нее, но продолжает с нами играть, всегда поддерживает, болеет за нас.

– С мужчинами тяжело играть? Как они реагируют, когда на поле женщины?

– Всегда интересно играть против равных, на поле нет мужчин и женщин, только игроки. Мужчины реагируют по-разному. Новые команды, которые с нами не играли, сначала бравируют, мол, шапками закидаем, запросто победим. А наши уже привыкли, знают, просто так победу мы не отдадим, выигрывать умеем. Они настраиваются на игру с нами.

– Чем женский футбол отличается от мужского?

– Женщины более эмоциональные, но в то же время легче схватывают тактику. Нам трудно бегать наравне с мужчинами. В женском футболе побеждает тактика и хитрость.

– Что самое трудное в женском футболе?

– Собрать команду! Работа, учеба, мужья, дети – все требуют времени и внимания. Но перспективы появились, так что все воодушевлены и тренируются!

– Часто тренировки проходят?

– Дважды в неделю, плюс я посещаю тренажерный зал и бассейн, надо держать себя в хорошей форме.

– Есть какие-то смешные случаи, связанные с футболом?

– Зимой я часто тренируюсь с мужчинами. Большинство игроков – «старая гвардия», знаем друг друга давно. Но появляются новички, которые не в курсе, что в поле есть женщина: издалека не видно, кто там бегает в куртке и шапке. И вот однажды прошла половина игры, мне один не выдержал и кричит: «Ну что ты играешь как баба!» Ему тут же ласково объяснили, что, как и почему.

– Где и когда можно поболеть за вашу команду?

– Ближайшая игра состоится 12 июня в Центральном парке. Это игры 23-го летнего чемпионата Владимира по мини-футболу. А осенью планируем продолжить участие в межрегиональных турнирах под эгидой fashion-лиги и среди команд «Золотого кольца». Мечтаем провести турнир и у нас, ведем переговоры, чтобы приурочить турнир к «МедовухаФесту» в Суздале.

Елена Середина

Фото из архива Любови Ивановой

Читайте еще интервью с владимирскими женщинами необычных профессий:

Как убрать квартиру за час? Научит организатор пространства!

Лучший дворник области живет в Александрове

На ювелира учатся всю жизнь

Женщина на службе, или Перед мужчинами пасовать нельзя!