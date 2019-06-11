Сплит-система или мобильный кондиционер?

Наступило долгожданное лето. А вместе с ним началась настоящая жара. Погода стоит такая, что даже открытая всю ночь форточка не позволяет остудить жилище. Еще бы, ведь даже ночью температура не опускается ниже 20 градусов, если верить показаниям первой во Владимире станции контроля качества воздуха:

И ведь это еще только самое начало лета. Все мы помним жару 2010 года. Только в одной Москве тогда около 13 тысяч человек преждевременно умерло из-за проблем, связанных с перегревом тела. В зоне риска – люди с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Однако и физически здоровому человеку достаточно прожить неделю, не охлаждая свой организм во время сна, чтобы получить проблемы сердечно-сосудистой системы.

В спальне должно быть прохладнее, чем во всем доме.

Если не охлаждать свой организм во время сна, то это может привести к неприятным последствиям. Вы когда-нибудь находились без сна двое суток? Вот примерно то же самое происходит с организмом, когда вы спите в жаре. Наступает перегрев тела, что приводит к нарушению в работе многих функций. Вы, вроде бы, и спали, но отдыха и восстановления не получили. Это к вопросу о необходимости соблюдения норм СанПиНов в квартире (18-24 градуса тепла). И если зимой у нас в квартирах есть источники тепла, чтобы не замерзнуть, то летом далеко не все имеют возможность снизить температуру в своем жилище. Особенно актуально проблема стоит у тех, у кого окна выходят на южную сторону, и, конечно же, у жителей верхних этажей – по законам физики тепло подымается вверх. Поэтому не забываем охлаждаться.

Устройство же для охлаждения хорошо известно и у многих уже давно смонтировано. Это кондиционер. Кондиционеры бывают разных видов, но, если вы обратитесь в фирму по установке кондиционеров, в большинстве случаев вам предложат установить сплит-систему.

Для этого есть несколько причин. В первую очередь, конечно же, сплит-системы наиболее удобные, эффективные, а самое главное – тихие, ведь самый шумный блок вынесен наружу. Во-вторых, самостоятельно вы их вряд ли сможете установить, стало быть, подрядчику можно заработать еще и на монтаже, что для потребителя имеет как свои плюсы, так и минусы. С одной стороны, вам придется дополнительно раскошелиться, с другой – все работы выполняются «под ключ». При этом стоимость монтажа может варьироваться, и зачастую монтаж может оказаться даже дороже самой сплит-системы. Для многих компаний именно установка кондиционеров является основным источником дохода.

Стоимость сплит-системы – в среднем 20 тысяч рублей. Хотя есть варианты и дешевле, и дороже. Стоимость монтажа во Владимире начинаются от 5000 – 7000 рублей.

Но лично я отказываюсь от установки сплит-систем. И для этого есть целый ряд причин. Чтобы установить сплит-систему наиболее эстетичным образом и качественно, подготовка должна осуществляться на этапе ремонта квартиры. В стенах закладываются каналы, к сплит-системам подводится электропроводка, в электрическом щитке устанавливаются дополнительные автоматические выключатели. А это все дополнительные расходы. Да, безусловно, сплит-систему можно смонтировать и в момент, когда чистовой ремонт уже сделан, но это может потребовать подвода розетки, белых пластиковых каналов по обоям и т.д. Стоит ли говорить в таком случае об эстетике? Тем более в стране, которая является одной из самых холодных в мире. Кто-то скажет, что кондиционером можно и обогреваться в межсезонье. Ну можно, конечно, но это далеко не единственный способ обогрева.

Если предыдущий пункт спорный и зависит от личных предпочтений человека, то есть и более весомый аргумент. Установка сплит-системы требует выноса внешнего блока на фасад здания. Строго говоря, подобные мероприятия являются изменением фасада здания и без согласований запрещены. Мы не привыкли обращать на это внимание, но хорошего мало:

Сегодня это целая проблема, особенно когда блоками кондиционеров завешивают исторические фасады. В некоторых новостройках предусматриваются специальные места для крепления внешних блоков сплит-систем, но крайне малый процент людей сегодня живет в таких домах. Многие из тех, кто бывает в Европе, обращают внимание на то, что фасады зданий чистые, на них нет самовольного пестрого остекления балконов в стиле «кто во что горазд», нет и внешних блоков сплит-систем. Эти блоки прячут в специальные корзины, размещают на задних дворах или сбоку – так, чтобы их никто не видел. Они портят городскую среду. У нас, конечно, никто так не заморачивается, но все же это неправильно. Бытие определяет сознание.

Кроме того, сплит-системы требуют отвода конденсата наружу. В прошлые выходные сел я за столик на улице в кафе возле Северных торговых рядов, сделал заказ, мне его принесли, и вдруг на меня и на мой заказ сверху полилась вода! Кто-то включил кондиционер. Это вот совсем некомфортно. Мне во всяком случае.

Так что же теперь делать? Умирать от жары? Конечно же, нет! В продаже давно присутствуют мобильные напольные кондиционеры. И лично я отдаю предпочтение им.

У них намного больше минусов, чем у сплит-систем. Они более шумные – спать под таким сможет не каждый. По шуму работы – это примерно как холодильник с работающим рядом вентилятором. Не сказать, что прям очень шумно, но гораздо шумнее, чем сплит-системы. В офисе, например, такой может создать проблему для трудящихся целый день за компьютером.

Другой минус в том, что, поскольку из данного устройства нельзя скидывать воду на столик расположенного ниже летнего кафе, воду придется выливать из кондиционера самостоятельно. При активном использовании набирается она довольно быстро.

Кроме того, мобильный кондиционер все равно требует отвода тепла, и для этого надо выставлять трубу с теплоотводом в окно. А учитывая, что изначально эти устройства проектируются не для нас, а для жителей других стран, то и приспособлены они больше для вертикально-подъемных окон, которые у нас встречаются довольно редко.

В наши пластиковые окна такую трубу выставлять можно, но несколько проблематично. Теряется часть КПД, поскольку тепло от теплоотвода частично будет задуваться назад в квартиру, но даже так кондиционер все равно остудит ваше жилище. Впрочем, если завесить окно плотной тканью с прорезью, в которую вывести трубу или же просто на лоджии сделать технологическое отверстие для вывода теплоотвода, то и КПД можно поднять. Хотя, повторюсь, охладить помещение получится в любом случае.

Если в них так много минусов, так зачем же их покупать? Потому что при домашнем использовании у них довольно много плюсов! Во-первых, это дешевле. Не надо платить за монтаж.

Стоимость мобильных кондиционеров – 10 – 14 тысяч рублей (свой я купил за 14 000). И больше никаких затрат.

Сделали заказ на сайте, вам привезли кондиционер, и уже ближайшую ночь вы спите в комфорте. Во-вторых, они действительно мобильные, их можно взять с собой на дачу, перемещать из комнаты в комнату (они на колесах). Если, например, вы спите в одной комнате, а основную часть времени проводите в другой, мобильный кондиционер – хорошее решение. В-третьих, самое главное – это возможность охладить спальную перед сном, а ночью можно спать и просто с открытым окном – ночи у нас довольно прохладные. Да и не так много дней у нас жары – давайте будем объективны.

Большинство обзоров в сети агитируют однозначно за сплит-системы. Оно и понятно: чаще всего такие обзоры делают сайты по продажам и установкам кондиционеров, а стоимость монтажа может быть соизмерима со стоимостью самой сплит-системы, да и рисков для продавца меньше, так как сплит-системы, конечно же, удобнее в использовании. Мое мнение: если внешний блок не портит фасад здания, если отвод конденсата не создает трудности другим людям, ремонт квартиры от установки кондиционера не страдает и вы готовы заплатить чуть больше, то сплит-системы будут идеальным выбором. Но если какие-то из этих вопросов трудно решаемые, на помощь придет мобильный кондиционер. С его помощью мы экономим деньги, не портим фасад здания, не сливаем воду на улицу и при этом имеем возможность мобильного охлаждения разных помещений, зачастую удаленных друг от друга на десятки километров. Выбор за вами!

Виктор Волчек

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Заглавное фото: profi.ru