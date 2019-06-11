Спас-Купалище. Место силы

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Место, овеянное легендами
Говорят, что здесь любил охотиться князь Андрей Боголюбский, а царь Иван Грозный чуть не утонул в местной реке. Место, овеянное легендами, скрытое от посторонних глаз густыми лесами и до недавнего времени бездорожьем… Все это – о Спас-Купалище, небольшом селе в Судогодском районе. Ведущая краеведческих турниров, проводимых на базе общественной организации «Милосердие и порядок», Оксана Завьялова приоткрывает для читателей «Призыв.ру» тайны этого уникального уголка Владимирского края. Итак, почему это место такое интересное и чем здесь можно заняться?
– В ходе подготовки к краеведческим турнирам я узнаю много нового из истории нашей области. Участники конкурсов рассказывают об архитектурных и природных достопримечательностях своих населенных пунктов. Можно составить план поездок выходного дня на все лето. Я стараюсь каждый раз открывать для себя новые уголки малой hодины. Но есть такие места, куда хочется возвращаться снова и снова. Для меня это Спас-Купалище. Здесь необыкновенный воздух соснового бора, умиротворяющая тишина. Здесь забываешь обо всех делах. Хочется одного – взять любимую книжку, сесть на берегу реки и наслаждаться окружающей тебя природой, – говорит Оксана.
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Посетить Спасо-Преображенский храм
Когда вы доберетесь до Спас-Купалища, лес расступится, и вы увидите перед собой красивейший Спасо-Преображенский храм. Он стоит на высоком берегу, в месте, где соединяются реки Судогда и Клязьма. По преданию, возвращаясь из Казанского похода, царь Иван Грозный решил искупаться в этом живописном месте. И чуть не утонул. Призвав на помощь Спасителя, Иван Грозный дал обет: если останется жив, то выстроит здесь церковь. Случилось чудо – царь спасся. В благодарность самодержец повелел построить на обрыве деревянный храм. Церковь до наших дней не дожила, но свидетельства о ней сохранились в патриарших книгах аж за 1628 год.
В конце XIX века на средства прихожан был возведен новый каменный храм с колокольней. Закрыли его в начале 1950-х. Он был разграблен и постепенно разрушался. В 90-е годы постройка представляла собой жалкое зрелище. Второе рождение Преображенский храм получил уже в XXI веке, когда здесь открыли подворье Свято-Боголюбского монастыря. За последние годы Преображенский храм восстановили, сестры обители написали для него иконы, на подворье построили новые корпуса и хозяйственные постройки.
На территорию монастыря пускают свободно. Богослужения в храме совершаются ежедневно. Утреннее начинается в 6.00, вечернее – в 16.00.
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Попробовать монастырский сыр
В монастыре разводят коров – молочная продукция здесь всегда высокого качества. Здесь можно приобрести свежайшие молоко, сметану, творог, сыр, брынзу, кефир и даже сгущенку. Также можно купить монастырскую выпечку и травяной чай.
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Набрать воды из святого источника
Целебный источник расположен недалеко монастыря. К нему ведет указатель. Назван он в честь святого Вонифатия. Этому святому молятся об исцелении от алкоголизма и наркомании. Говорят, что после того как источник облагородили, произошел удивительный случай. Турист вечером приехал сюда окунуться в купели, а на обратном пути заблудился. Начинало темнеть, и вдруг мужчина увидел на развилке молодого человека. Тот показал ему дорогу и исчез. Когда на следующий день этот мужчина приехал на подворье, он сразу узнал на иконе Вонифатия своего необычного спутника.
Так что обязательно наберите целебной воды. Если забыли емкость, то можно приобрести пятилитровые бутыли в монастыре.
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Насладиться прекрасными видами
Удивительная природа в Спас-Купалище. Летом здесь можно увидеть песчаную косу, которая разделяет две реки. В Судогде вода прохладная, в Клязьме – теплая.
Это информация для тех, кто купается на свой страх и риск, потому что оборудованных пляжей здесь нет. Часто сюда приезжают туристы на отдых с палатками, любят это место и рыбаки. Полюбите его и вы!
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Как доехать
От Владимира до Спас-Купалища – 40 с небольшим километров. Конечно, удобнее всего преодолеть этот путь на автомобиле. Едем из Загородного парка в сторону Мурома до Южной объездной. Выезжаем на трассу в сторону Нижнего Новгорода. По объездной ехать около четырех километров. С правой стороны будет указатель на деревню Смыково. Перестраиваемся в левый ряд, разворачиваемся и сразу же перестраиваемся в правый ряд. Направо будет указатель на Мичурино, едем туда. Практически сразу увидите табличку «Спас-Купалище». Пять километров по новой асфальтовой дороге – и мы на месте.
Можно добраться до Спас-Купалища и на общественном транспорте. С Владимирского автовокзала ходит автобус в направлении д. Смыково. Идти пешком придется около четырех километров. В будни автобус отправляется в 6.30 и 18.30. В выходные – в 7.00 и 18.30. Обратно из Смыково во Владимир автобус отправляется в 19.30 ежедневно. Билет стоит от 106 рублей. Перед поездкой расписание лучше уточнить в справочной автовокзала.
Юлия Денисова
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