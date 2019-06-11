Спас-Купалище. Место силы

Говорят, что здесь любил охотиться князь Андрей Боголюбский, а царь Иван Грозный чуть не утонул в местной реке. Место, овеянное легендами, скрытое от посторонних глаз густыми лесами и до недавнего времени бездорожьем… Все это – о Спас-Купалище, небольшом селе в Судогодском районе. Ведущая краеведческих турниров, проводимых на базе общественной организации «Милосердие и порядок», Оксана Завьялова приоткрывает для читателей «Призыв.ру» тайны этого уникального уголка Владимирского края. Итак, почему это место такое интересное и чем здесь можно заняться?

– В ходе подготовки к краеведческим турнирам я узнаю много нового из истории нашей области. Участники конкурсов рассказывают об архитектурных и природных достопримечательностях своих населенных пунктов. Можно составить план поездок выходного дня на все лето. Я стараюсь каждый раз открывать для себя новые уголки малой hодины. Но есть такие места, куда хочется возвращаться снова и снова. Для меня это Спас-Купалище. Здесь необыкновенный воздух соснового бора, умиротворяющая тишина. Здесь забываешь обо всех делах. Хочется одного – взять любимую книжку, сесть на берегу реки и наслаждаться окружающей тебя природой, – говорит Оксана.