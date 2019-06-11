Ангел поселился в Патриаршем саду

Владимирский Патриарший сад украшает центральную аллею. У главного входа появилась новая фигурка – мальчик-ангелок с флейтой. Скульптура утопает в листве. Сегодня садоводы начали сажать цветы и зелень на фигуру слоника. Далее по аллее расположились грибок, ежик, сказочный домик и лебеди. Ближе к новым зданиям стоит фигура девушки с гроздьями винограда.

– Фигурки стоят у нас на теневой аллее, где растет много больших деревьев. Мы постоянно обновляем нашу коллекцию уличных скульптур, – пояснили в Патриаршем саду.

Патриарший сад – самый зеленый островок в центре Владимира. Его обязательно стоит посетить всем горожанам.

Такое великолепие цветов, деревьев, кустарников и фигур нигде в городе не встретить. А еще там работают фонтаны, вокруг которых можно посидеть на лавочках.

Анна Тумановская

Фото “Призыв ТВ”

