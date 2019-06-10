Узнайте место во Владимире по советской фотографии

Корпус какого завода попал на фотографию 1980 года? «Автоприбор» ВЗПО «Техника» «Электроприбор» Правильно! Неправильно! -

Какая церковь виднеется на панорамной фотографии центра города 1958 года? Георгиевская Вознесенская Николо-Галейская Правильно! Неправильно! -

Корпуса какой больницы запечатлела фотография 1978 года? Областной клинической в Загородном Областной детской больницы в Добром Городской больницы скорой помощи на Горького Правильно! Неправильно! -

На какой улице выросли эти девятиэтажные жилые дома в 1979 году? Растопчина Проспекте Строителей Ворошилова (ныне – Верхняя Дуброва) Правильно! Неправильно! -

Какой кинотеатр красуется на фотографии 1979 года? «Русь» «Факел» «Буревестник» Правильно! Неправильно! -

На какой улице располагается это поворотное кольцо троллейбусной линии? Балакирева Проспект Ленина Судогодское шоссе Правильно! Неправильно! -

Строительство какого образовательного учреждения идет на фото 1966 года? Педагогического института Главного корпуса политехнического института Корпуса радиотехнического факультета политеха Правильно! Неправильно! -

По какой улице в 1963 году пошли первые троллейбусы? Горького Тракторной III Интернационала (ныне – Большая Московская) Правильно! Неправильно! -

Здание какой не сохранившейся до наших дней церкви можно увидеть на фото 1947 года? Казанской Борисоглебской Пятницкой (Знаменской) Правильно! Неправильно! -