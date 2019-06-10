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Узнайте место во Владимире по советской фотографии

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Фото: vk.com/backtothepastt

 

Предыдущие выпуски нашего “многосерийного” теста: 

Выпуск 12

Выпуск 11

Выпуск 10

Выпуск 9

Выпуск 8

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Обсуждение 3

  • Аватар Анатолий Лебенко:
    10.06.2019 в 14:26

    На фото №2 изображена именно Георгиевская церковь, находящаяся позади нынешнего центра ИЗО. Генерируемый ответ: “Вознесенская” – не верен.

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  • Татьяна Лысова Татьяна Лысова:
    10.06.2019 в 16:24

    Анатолий, благодарим за внимательность. Исправили

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  • Аватар Татьяна Алексеевна:
    11.06.2019 в 09:40

    Три девятиэтажки на пр. Строителей “выросли” гораздо раньше 1979 года. Лет на 10 раньше… В одном из них (там, где было кафе “Волна”) мои родственники жили уже в самом начале 70-х годов. В книжном магазине, который был по соседству, я покупала книги и школьные принадлежности еще в 1972 году. И деревья к 1979 году на пр. Строителей были уже выше.

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