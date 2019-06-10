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Тополиный пух застелил улицы Владимира

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Тополиный пух. Жара. Июнь. Слова известной песни в эти дни особенно актуальны. Некоторые улицы Владимира усыпаны “летним снегом”. Невесомый пух тополей оккупировал аллеи. Он медленно кружится в воздухе, не давая жизни аллергикам. Как утверждают владимирские экологи, старые тополя доживают свой век. Затем их сменят другие, менее аллергенные деревья: туя, каштан, липа. За последнее десятилетие во Владимире не было официально высажено ни одного тополя.  В скором будущем пух останется только воспоминанием.

Елена Пляскина

Фото “Призыв.ру”

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