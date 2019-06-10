Старинная усадьба ищет нового хозяина

Деревня Федорково на речке Суворощи находится на южной окраине Гороховецкого района, в 51 километре от Гороховца, и входит в состав обширного Фоминского сельского поселения. В первой половине XIX столетия местными помещиками Кожиными там была устроена усадьба с господским домом, различными хозяйственными строениями и обширным усадебным парком. Немалое время ее хозяевами были Павел Сергеевич и Петр Павлович Кожины, представители старинного дворянского рода, занимавшие видные посты во Владимирской губернии. Сейчас старинную усадьбу может купить любой желающий.

Славный род Кожиных

Родоначальник владимирской ветви Кожиных генерал-майор и генерал-адъютант Сергей Алексеевич Кожин, шеф Лейб-гвардии Кирасирского полка, один из лучших командиров русской кавалерии, погиб в 1807 году в сражении против французской армии под командованием самого Наполеона под Гейльсбергом всего лишь в 37-летнем возрасте. Его сын Павел Кожин, рожденный в браке с княжной Екатериной Михайловной Волконской, осиротел в 6 лет. Он окончил Пажеский корпус, служил в Кавалергардском полку, избирался гороховецким уездным предводителем дворянства, а потом не без протекции влиятельного дяди-министра занимал посты владимирского вице-губернатора и рязанского губернатора. В Рязани он и скончался в 1851 году в возрасте 50 лет в чине действительного статского советника, соответствующего армейскому генерал-майору.

Представитель следующего поколения Кожиных Петр Павлович, родившийся в 1829 году, в молодости тоже служил офицером, а в 1870-1884 гг. занимал почетный пост владимирского губернского предводителя дворянства. Кроме того, он трижды избирался гороховецким уездным предводителем дворянства и получил звание почетного гражданина Гороховца. Дважды его выбирали председателем Владимирской губернской земской управы. На гражданской службе он достиг чина тайного советника (равного генерал-лейтенанту). Кожина называли «вторым губернатором» по влиянию и способности решать различные местные проблемы, которых всегда было немало. После его смерти в 1890 году усадьбу в Федоркове унаследовали его дети, которым она принадлежала вплоть до революционных потрясений.

Статус памятника не имеет

В Советской России усадьбу у потомков Кожиных конфисковали. Там длительное время находился детский дом, а в последнее время размещался Гороховецкий психоневрологический интернат. Благодаря тому, что бывшая усадьба Кожиных никогда не пустовала, в Федорково уцелел одноэтажный с мезонином дом прежних владельцев. Он находится в неплохом состоянии, хотя его стены и обшиты сайдингом, существенно исказившим внешний вид старого бревенчатого здания (первоначальный облик можно увидеть в одной из пристроек, на который сайдинга, видимо, не хватило), да и прочих перестроек там немало. Сохранилась даже ограда со старыми кирпичными столбами, а также обширный живописный парк из старинных липовых аллей на берегу реки Суворощи.

Усадьба Кожиных в Федорково, в том числе и усадебный дом, – редкая для нынешнего времени постройка более чем 180-летнего возраста (по документам Госархива Владимирской области установлено, что П.С. Кожин жил там уже в 1834 году).

К сожалению, усадьба до сих пор не входит в список объектов культурного наследия Гороховецкого района и соответствующей госинспекцией никак не охраняется.

Почему никто не «выявит» этот памятник, который трудно не заметить, – неизвестно. Наверное, ехать из Владимира в Федорково для чиновников слишком далеко и неудобно.

Забытые предки

Отсутствие статуса памятника, очень удобное для прежнего руководства интерната, и позволило в полном смысле этого слова издеваться над уникальным домом. Во многом так произошло еще и потому, что история рода Кожиных и их усадьбы длительное время оставалась неизученной и даже откровенно замалчивалась. К примеру, в фондах Государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника хранится портрет Петра Павловича Кожина работы известного художника XIX века Николая Васильевича Неврева (одного из ярких представителей передвижников), выполненный в 1882 году для парадного зала Владимирского губернского дворянского собрания. Однако даже в экспозиции, посвященной владимирскому дворянству, этот портрет не выставлялся и широкой публике до сих пор неизвестен или почти неизвестен.

Кстати, лишь недавно стал достоянием общественности редкий гравированный портрет деда П.П. Кожина генерала Сергея Алексеевича Кожина. Он был выполнен гравером при Московском обществе естествоиспытателей природы Алексеем Агапиевичем Осиповым, талантливым самородком из крепостных крестьян. Данная работа предназначалась для одного из неосуществленных изданий известного просветителя, издателя и коллекционера Платона Петровича Бекетова. Гравюра Осипова создана на основе портрета С.А. Кожина работы Федора Федоровича Кинеля (Фридриха Кюнеля), художника из Саксонии, длительное время работавшего в России.

Закрыто на верёвочку

Пару лет назад психоневрологический интернат в Федорково был закрыт, из-за чего потеряли работу многие местные жители (там проживают около 70 человек, не считая многочисленных дачников), так как другой возможности трудоустройства в этой удаленной деревне практически нет. Сегодня территория бывшего интерната – прежней усадьбы Кожиных фактически не охраняется. Туда может попасть кто угодно, так как калитка со стороны главного фасада запирается символически, а со стороны парка путь преграждает лишь ограда из… веревки.

Местный фермер Алексей Якимов, хозяйство которого непосредственно граничит с бывшей усадьбой, рассказал, что территория и строения закрывшегося интерната выставлены на продажу. Правда, пока их никто не купил.

Если покупатель все же найдется, отсутствие статуса памятника даст возможность сделать с этим чудом сохранившимся историческим уголком все что угодно.

Не исключено, что уцелевший во время всевозможных перемен и бурь XX века, переживший множество войн и революций кожинский дом погибнет в наше время, дабы уступить место под дачу для нового владельца.

Николай Фролов

Фото автора

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