Как установить шлагбаум на придомовой территории?

Михаил Анатольевич Грушин, житель Владимира, не так давно занимался установкой ограждения в своем дворе и рад поделиться своим опытом:

– Несколько лет назад на общем собрании жильцов дома мы приняли решение, что хотим огородить территорию и поставить шлагбаум. В первую очередь я отправился в управляющую компанию, прямиком к начальнику производственного отдела.

После разговора с управляющей компанией нам стоило определиться с организацией, которая будет устанавливать шлагбаум. Как только мы ее подобрали, управляющая компания заключила с ней договор, и наше ограждение было поставлено.

Конечно, для того чтобы управляющая компания нам поставила ограждения, мы ходили в МЧС, обращались в ГИБДД, потому что были споры во дворе, нам дали рекомендации. В итоге запретили ставить шлагбаум и разрешили постановку ворот. У шлагбаума постоянно должен сидеть дежурный, воротам же он не нужен. Имейте это в виду, когда будете выбирать ограждение.

Насколько это растянется во времени, зависит только от активности жителей. Можно все инстанции обойти за один день, а можно за год. Мы уложились за месяц. Через месяц нам уже дали разрешение.