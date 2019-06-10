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Как установить шлагбаум на придомовой территории?

Огораживаем территорию по закону

  1. Соседи перекрыли дорогу

    Во Владимире всё больше заборов. Жители многоквартирных домов огораживаются от посторонних. Кому-то надоели парковщики из окрестных домов, кто-то уличил посторонних, подкидывающих в мусорные баки свои пакеты, а кто-то просто хочет тишины и спокойствия во дворе. Иногда разгораются настоящие войны: соседи судятся, ссорятся, звонят по инстанциям… В каких же случаях территорию дома можно закрыть, а когда это неправомерно и может быть опротестовано? Разбираемся с нашими экспертами. 

    Начальник  юридической службы общественной организации «Милосердие и порядок» Лариса Гаврилова: 

    Лариса Гаврилова

  2. Когда можно установить шлагбаум, а когда можно оспорить решение установки

    • Самое главное: шлагбаум или ворота не должны препятствовать подъезду к другим домам. В том случае если есть альтернативные пути подъезда, то устанавливать шлагбаум/ворота в своем дворе разрешается.  
    • Ограждение не должно создавать препятствий или ограничений проходу пешеходов и проезду машин на территории общего пользования (площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары). 

    Фото: grodnonews.by

  3. Собрание жильцов обязательно!

    • Чтобы установить шлагбаум или ворота, необходимо обязательно провести собрание собственников. Все жильцы (не только автовладельцы) должны принять решение об установке оборудования. Причем инициатором может выступить любой собственник, а не только члены правления или председатель ТСЖ, к примеру. 
    • Если собрание проведено и решение принято, то оно обязательно для всех собственников помещений, даже для тех, кто голосовал против установки. 
    • Подсчет голосов проводит выбранная на собрании комиссия. Решение считается положительным, если 2/3 собственников проголосовали «за». 
    • Голосование считается состоявшимся, если в нем приняли участие более 50% собственников. 

    Во Владимирской области пока четко не определен порядок установки шлагбаума на придомовых территориях. Жильцам понадобится согласовать свое решение с управляющей компанией, на территории которой планируется размещение шлагбаума. То есть с протоколом общего собрания необходимо отправиться в управляющую компанию. И там получить согласование. 

  4. Алгоритм установки шлагбаума

    О том, как установить шлагбаум и какие разрешения потребуются, нам рассказала руководитель управляющей компании Галина Юрьевна Локостова:

    • Принять решение по обустройству заграждения на общем собрании. Протокол обязателен. 
    • Найти подрядчика, который проведет работы.
    • Утвердить смету от подрядчика на общем собрании.
    • Определить, за счет каких средств будет происходит установка (помните, что установка шлагбаума не относится к обязательному перечню работ, которые проводит управляющая компания).
    • Получить архитектурно-планировочные требования в Земельном комитете администрации г. Владимира. Адрес: Октябрьский проспект, 47. 
    • Далее получить согласование со всеми коммуникационными службами (Горводоканалом, Владимирской областной электросетевой компанией, ВКС). Для этого нужно с уже подготовленными документами представителю от дома посетить все службы, предоставить документы и получить разрешение. 
    • Обязательно предоставить возможность проезда всем аварийным службам (согласовать ограждение и дать ключи). 
    • После вам предстоит вернуться в управляющую компанию, которая уже даст окончательное разрешение на установку. 

    Только после получения всех разрешительных документов можно установить ограждение.  

  5. Полезные адреса

    Горводоканал

    Адрес: ул. Горького, 95, Владимир
    Телефоны: +7 (4922) 43‑10-03, +7 (4922) 53‑18-87
    Сайт: vodokanal-vladimir.ru

    Режим работы: пн-пт 8.00–17.00, перерыв 12.00–13.00

    ВКС

    Адрес: ул. Батурина, 30, Владимир
    Телефоны: +7 (4922) 44‑98-29, +7 (4922) 44‑98-22
    Сайт: vladcomsys.ru

    Режим работы: пн-чт 8.30–17.30, перерыв 12.00–13.00; пт 8.30–16.30, перерыв 12.00–13.00

    Владимирская областная электросетевая компания

    Адрес: ул. Чайковского, 38-б, Владимир
    Телефоны: +7 (4922) 44‑32-98, +7 (4922) 47‑07-78
    Сайт: voek33.ru

    Режим работы: пн-пт 8.00–17.00, перерыв 12.00–13.00

  6. Проезд машин экстренных служб

    Шлагбаум должен круглосуточно обеспечивать свободный проезд на территорию дома полиции, скорой медицинской помощи, пожарной охраны, служб газа, энергосети, водоканала, теплосети и так далее. Но на практике это не всегда происходит. Очень часто шлагбаум или ворота закрыты. И спецтехника проехать не может. 

    Что в этом случае можно сделать?

    • Поставить круглосуточный дежурный пост для аварийного открытия проезда в случае чрезвычайной ситуации (в случае установки шлагбаума). 
    • Или же существует такая практика, когда жильцы дома дают ключи представителям перечисленных служб (в случае установки ворот). 

  7. Кто ремонтирует транзитную дорогу, которую нельзя перекрыть?

    Если через ваш двор проходит транзитная дорога к другим домам (и это единственный путь), установку шлагбаума не разрешат. Многие тогда задаются вопросом: «Ездят все, а кто же должен ремонтировать?» Капитальный ремонт этой дороги осуществляется за счет средств местного бюджета. Замена люков или устранение дыр в асфальте оплачивается муниципалитетом. Для этого жильцы также должны организовать общее собрание, где в протоколе зафиксировать все проблемные места на дороге. Также ремонт (при желании) могут провести сами жильцы. Собственники соседних домов не обязаны участвовать в расходах и содержании придомовой территории, даже если они ездят по этой дороге. 

  8. Опыт установки ограждения из первых уст

    Михаил Анатольевич Грушин, житель Владимира, не так давно занимался установкой ограждения в своем дворе и рад поделиться своим опытом: 

    Несколько лет назад на общем собрании жильцов дома мы приняли решение, что хотим огородить территорию и поставить шлагбаум. В первую очередь я отправился в управляющую компанию, прямиком к начальнику производственного отдела.

    После разговора с управляющей компанией нам стоило определиться с организацией, которая будет устанавливать шлагбаум. Как только мы ее подобрали, управляющая компания заключила с ней договор, и наше ограждение было поставлено.

    Конечно, для того чтобы управляющая компания нам поставила ограждения, мы ходили в МЧС, обращались в ГИБДД, потому что были споры во дворе, нам дали рекомендации. В итоге запретили ставить шлагбаум и разрешили постановку ворот. У шлагбаума постоянно должен сидеть дежурный, воротам же он не нужен. Имейте это в виду, когда будете выбирать ограждение. 

    Насколько это растянется во времени, зависит только от активности жителей. Можно все инстанции обойти за один день, а можно за год. Мы уложились за месяц. Через месяц нам уже дали разрешение. 

    Фото: 77.rodina.news

  9. Когда установку шлагбаума соседями можно оспорить 

    Если вы считаете, что жители соседнего дома установили шлагбаум незаконно, то вы можете оспорить это решение в суде. Если какое-то из вышеперечисленных требований нарушено, то вы смело можете обращаться с исковым заявлением в суд по месту жительства. 

  10. Суды Владимира

    Ленинский районный суд

    Адрес: 600000, Владимир, Октябрьский проспект, 40

    Телефон: +7 (4922) 53-66-12

    Часы работы: пн-пт 08.30-17.30

    Владимирский областной суд

    Адрес: 600021, Россия, Владимир, улица Разина, 22-б

    Телефоны: +7 (4922) 40-83-00, +7 (4922) 40-83-04, +7 (4922) 40-82-51, +7 (4922) 52-81-63

    Режим работы: пн-чт 8.30–17.30, перерыв 13.00–13.45; пт 8.30–16.15, перерыв 13.00–13.45

    Сайт: oblsud.wld.sudrf.ru

    Октябрьский районный суд г.Владимира

    Адрес: Октябрьский проспект, д. 40

    Официальный cайт: oktiabrsky.wld.sudrf.ru

    Телефоны: (4922) 53-28-05, 43-03-66

    Фрунзенский районный суд г. Владимира

    Адрес: 600020, г. Владимир, ул. Б.Нижегородская, д. 67а (судопроизводство по гражданским и административным делам).

    Официальный cайт: frunzensky.wld.sudrf.ru

    Телефоны: (4922) 32-36-94, 32-42-61

    Беседовала Юлия Митина

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