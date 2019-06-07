Звук владимирцев побил рекорд России

Человеку присуща страсть к соревнованиям. Надо же выявить сильнейшего, а лучше – оказаться таковым. Наряду с привычными видами спорта появляются экзотические. Чего только стоят популярные в Великобритании гонки на газонокосилках! Сейчас в России набирают обороты соревнования по автозвуку. Во Владимире они состоялись на площадке у гипермаркета «Глобус».

Официальный этап соревнований по автозвуку формата RASCA собрал энтузиастов по настройке автомобильных аудиосистем. RASCA – это российский формат международных соревнований, зародившихся в Соединённых Штатах и проходящих сейчас по всему миру.

Эти состязания – не просто «развлекаловка». На основе их результатов вносятся новые стандарты в электронной промышленности.

– В нашем городе такие соревнования проводятся впервые, – сообщил владимирский спортсмен Олег Писклов. – Тем не менее и участников, и зрителей было много. Только от Владимира выступили 10 представителей.

В отличие от первых любительских поединков за океаном, нынешние автозвуковые соревнования придерживаются жестких международных правил. Нужна регистрация, классификация по аудиосистеме и самому авто, соблюдение строгого регламента – с этим пришлось столкнуться владимирцу Олегу Писклову и Дмитрию Иванникову из Александрова. Мудреные названия IdBL, BB, FB, SQ и вовсе сбивают с толку дилетантов. Им не позавидуешь. Однако нашим землякам удалось выбиться в лидеры. И даже установить рекорды!

– Мне на своей «Opel Corsa» удалось побить установленный недавно на открытии сезона RASCA рекорд России класса хетчбэк-2 с ограничением в 4 кВт и установить новый рекорд России в этом классе с результатом 158.5 с 3800 Вт, – сообщил Олег Писклов.

Необычный чемпионат и необычные победы. Кубки и подарки ребят еле уместились в тележке из гипермаркета. Не менее интересные соревнования ждут теперь наших победителей на фестивале «Автобезумие 2019», который откроется завтра в подмосковном Быково.

А вот итоги чемпионата во Владимире, где победили наши земляки:

1-е место и рекорд России в классе до 4 кВт с результатом 158.5 дБ «Opel Corsa» Олега Писклова;

1-е место и рекорд России в классе до 2 кВт с результатом 154.4 дБ «Fiat Panda» Дмитрия Иванникова;

1-е место в наилегчайшем классе Bass Boxing – их же «KIA Сeed»;

2-е место в классе фронт-2 – их же «Subaru Forester».

Яна Клинова

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