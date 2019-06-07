Восемь лучших идей для уик-энда

Фестиваль лэнд-арта «Чисто поле» 12+

Лэнд-арт – направление в искусстве, в котором создаваемое художником произведение неразрывно связано с природным ландшафтом. В петле реки Клязьмы состоится презентация работ художников, которые создают свои работы в чистом поле.

8 июня гостей ждут экскурсии и рассказы о построенных объектах, лекции и кино, костёр, тематические площадки, ночная вечеринка от GP-community, а 9 июня можно будет провести время на природе в свободном режиме.

Если вы на своей машине, то поезжайте в сторону Радужного и перед развязкой на Москву поверните направо. Далее едем мимо ключика по асфальтированной дороге, пока она не кончится около берега Клязьмы. Там поверните налево и поезжайте прямиком до фестиваля.

Другой вариант – автобус. Садитесь под мостом в центре на автобус № 115 до Радужного и поезжайте до остановки «Испытательная станция ВТЗ». Далее идите вдоль дороги до поворота направо, и мимо ключика прогулочным шагом до территории фестиваля. Также можно добраться на велосипеде или попутной машине.

Берег Клязьмы около Владимира

8 и 9 июня с 11.00 до 22.00

Вход свободный