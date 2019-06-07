Уникальные памятники найдены в кладбищенской земле

Энтузиасты приводят в порядок уникальный некрополь. Он находится в селе Смолино Ковровского района. Минувшей весной там провели субботник работники Следственного управления СК России. А теперь староста села Светлана Ваничева подняла на это дело земляков. Откликнулись многие – от молодежи до стариков. Самым возрастным участником оказалась Таисья Фролова – ей уже пошел 88-й год. В процессе работы удалось отыскать несколько ранее неизвестных памятников, которые в 1930-е годы при разорении храмов были сброшены со своих мест и засыпаны землей.

Трудились смолинцы Дмитрий Ваничев, Николай Егоров, Александр Свекольников, Алексей Сурин и Олег Тимофеев. Особенно активен был Максим Коноплев – молодой станочник с местной лесопилки. От мужчин не отставали и женщины: Вера Жукова (заведующая сельской библиотекой), Вера Карпова, Надежда Кузнецова, Зоя Травкина, Лариса Федотова (директор местного ДК), Татьяна Шуракова, председатель сельского Совета ветеранов Нина Банщикова и, конечно же, сама инициатор Светлана Ваничева. С транспортом для вывоза мусора помог смолинский предприниматель Михаил Забродин.

Совместными усилиями наиболее значимая часть сельского некрополя за алтарем Вознесенского храмы была очищена от бурьяна и зарослей кустарника, вывезено несколько грузовиков мусора. И тут в земле открылись старинные памятники. Среди них – белокаменное надгробие титулярной советницы Марии Яковлевны Санорской, урожденной Касаткиной, скончавшейся в июле 1868 года.

Многие надгробия позапрошлого столетия, выполненные из местного белого камня – известняка, гранита или мрамора, представляют собой немалую ценность для историков, генеалогов и некрополистов.

Её памятник прежде был засыпан целиком и считался утраченным. Это родная тетка гусара-заводчика Константина Касаткина и дочь отставного поручика Егора Яковлевича Касаткина, женившегося на богатой купеческой дочке Агафье Степановне Якуничиковой. Именно ее отец и дядя, касимовские купцы из Рязанской губернии Степан Лукьянович и Павел Степанович Якунчиковы, стали основателями первого на ковровской земле стеклозавода.

Рядом нашли еще один украшенный различными резными изображениями – крестами и херувимами – белокаменный памятник губернского секретаря Федора Петровича Санорского, умершего в 1862-м. Ранее считалось, что и это надгробие не сохранилось. К изучению и расшифровке надписей на памятниках привлекли специалистов… Говорят, что в середине прошлого века старые памятники «бывших» (как в ту пору называли прежних «помещиков и капиталистов») свозили трактором и сваливали в ближайшую яму. Поэтому не исключено, что впредь еще удастся отыскать и те старые исторические надгробия, которые не найдены до сих пор. А так как ряд документальных источников по смолинскому некрополю, например, метрические книги XIX столетия, сохранились в облгосархиве не полностью, то на сельском погосте возможно сделать неожиданные находки.

Как пояснила Светлана Ваничева, в заалтарной части кладбища, где в старину хоронили наиболее уважаемых прихожан, и которая была почти полностью разгромлена, еще проведут дополнительные поиски памятников минувших веков. После этого территорию выровняют песком и грунтом, а все найденные надгробия установят примерно на тех местах, где они находились прежде. Причем там может появиться и информационный щит, рассказывающий о погребенных и об истории старинного села. В перспективе Смолино могло бы стать одним из ключевых пунктов на туристической карте своего района и даже Владимирского края в целом.

Михаил Одинцов

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