Как я бросила курить

31 мая отмечался Всемирный день без табака. Лично я живу без табака уже пятый год. И я ребенок курящих родителей. Такие дети начинают курить раньше. А шансы никогда не попробовать сигарету для них стремятся к нулю. Это статистика, и, судя по моему опыту, она не врет.

Мой папа курил всегда. Помню, как услышала от него: «Иду я, значит, подбираю бычок, а тут подзатыльник прилетает – это была моя воспитательница». Папе было пять лет. Когда начала курить мама, я не знаю, но точно раньше, чем я научилась говорить, а значит, могла ее ненароком сдать бабушке. Да, мама стала курить при своей маме (моей бабушке) совсем недавно. А меня, ребенка, никто не стеснялся. Когда я научилась говорить, мама рассказала мне, что мужчины курят, а у женщин этот процесс называется по-другому – женщины ДУМАЮТ. И тут же раздавалось: «Бабушка, а мама сегодня 20 минут думала в туалете…»

В первый раз я «ПОДУМАЛА» лет в шесть. Просто попыталась докурить чей-то бычок. Не понравилось. Периодически мы баловались с дворовыми подругами и в первом, и во втором, и в третьем классе. Потом на пару лет я рассталась с курением, которое еще не переросло в привычку. А с восьмого класса я плотно присела на иглу табакокурения, с которой и не слезала следующие 12 лет.

Почему так вышло? Бросить курить – чертовски сложная задача. Практически невозможная, если верить статистике. Пачки сигарет призывают нас для этого обратиться к врачу. Если честно, мне с трудом представляется поход к участковому терапевту с таким вопросом. В частной клинике, наверное, примут, но помогут ли? Кстати, это только мнение, я не пробовала, возможно, я ошибаюсь. С другой стороны, сейчас бурно развивается телемедицина (обращения к врачам удаленно). И вот тут есть варианты: находите врача, который этим занимается. Желательно, чтобы доктор работал в соответствии с принципами доказательной медицины.

Как лечат табачную зависимость? Как любую другую: различные методики, заместительные препараты – кому что поможет. Как удалось бросить лично мне? Просто я перестала курить. Тяжело? Еще как. Хуже всего то, что я по сей день не могу сказать, что не вернусь к курению больше никогда. Один из признаков любой зависимости – непреодолимая тяга, в данном случае к табаку. Так вот эта тяга всегда со мной: когда стою в пробке, когда нервничаю, когда поем, когда пью кофе – в самых разнообразных жизненных ситуациях возникает мысль: «Вот бы сейчас покурить…» И что же меня останавливает вот уже почти пять лет? Ребенок? Вред? Страшные картинки на пачках? Я сама до конца не понимаю, что позволило мне продержаться столько времени, но есть одно предположение – азарт.

Что я имею в виду? Мой муж на сто процентов уверен, что мой отказ от курения – его заслуга. Действительно, когда мы только начали встречаться, он был резко против моей привычки. И боролся, боролся, боролся. Первое, что я сделала, – перестала курить при нем. Но мы не жили вместе, и несколько часов без табака я вполне могла перетерпеть. Далее он начал постепенно снижать количество сигарет, которые мне разрешалось выкуривать в день. Дошли до 4, а потом я просто стала его обманывать: мол, правда-правда, сегодня только три, две, одну. А на самом деле 4-5. А если случались вечеринки, то и все десять. Кстати, такой способ отказа от курения (когда постепенно уменьшается количество сигарет) действительно существует, однако он считается менее эффективным по сравнению с резким и полным отказом.

Короче, однажды после вечера неограниченных сигарет утром мне совершенно не хотелось курить. Такое бывает – это сродни похмелью. И так получилось, что первого августа 2014 года я не курила целый день. Второго августа мне, конечно, уже захотелось покурить, но тут вступил в игру уже упомянутый мной азарт: а сколько дней я смогу продержаться? Когда прошла неделя и я могла сказать: «Я не курила целую неделю» – мне просто уже не хотелось сбрасывать счет, ведь даже одна выкуренная сигарета – и я считаю все заново. Целая неделя против нескольких часов.

Прошло две недели, потом месяц, полгода, потом год. И каждый раз от курения меня удерживало то, что если я покурю один раз, то пять лет сразу обнулятся. Вот такая игра с самим собой…

Не хочу, чтобы у вас сложилось впечатление, что каждый мой день – это борьба. В основном о курении я не вспоминаю, а когда вспоминаю, делаю характерный жест двумя пальцами – вроде как затягиваюсь воздухом – и дальше занимаюсь своими делами. Говорят, что главное – продержаться первый год, а дальше будет легче. Так и есть, но целый год – это звучит страшновато. Так и есть, целый год приходится буквально перенастраивать свой организм, организовывать досуг, учиться делать что-то без сигареты, например, нервничать.

Что касается популярного убеждения, что те, кто бросает курить, непременно набирают вес. Вот, что я вам скажу: набирают вес те, кто употребляет в день больше калорий, чем тратит. То есть, если вместо сигарет вы будете есть булочки, а двигаться не будете, то потолстеете… как пить дать. Но согласитесь, при чем тут отказ от курения?

У меня есть друзья, которые позволяют себе одну сигарету по праздникам. Для меня такой вариант неприемлем – собьется счет и не будет больше смысла продолжать считать дни без курения. Да и статистика на моей стороне: одна сигарета по праздникам рано или поздно в большинстве случаев приводит к началу настоящего полноценного курения. При этом использование электронных систем доставки никотина (электронных сигарет, вейпов) не является заменителем курения. В докладе Всемирной организации здравоохранения (2014 г.) на эту тему отмечается, что использование электронных систем доставки никотина повышает риск хронической обструктивной болезни легких, рака лёгких и, возможно, сердечно-сосудистых заболеваний – то есть болезней, связанных с курением.

От причин, связанных с курением, умирает до половины курильщиков. Это данные ВОЗ.

А мои родители все еще курят, и мне, во-первых, страшно за них, а во-вторых, за моего сына, который, получается, с самого рождения нет-нет да выкурит пассивную сигарету. И не он один. По данным той же ВОЗ, около половины всех детей в мире дышат воздухом, загрязненным табачным дымом. Вторичное курение тоже, хоть и в меньшей степени, приводит к преждевременной смерти.

Но вернемся к родителям. Думаете, они не хотят бросить? Еще как хотят! Но не тут-то было. Однажды папа ездил даже к какой-то бабке в глухую деревню, она заговорила его сигареты. Не помогло. Как же бросить людям со стажем 40 и более пачко-лет? (Время, которое прошло с момента первой сигареты, принято считать в пачко-днях – это количество дней, в каждый из которых была выкурена одна пачка сигарет; если человек курит две пачки в день, то его стаж идет год за два, как на Севере).

Последнее, что я от них слышала, – это то, что они поедут в Черногорию, где живет какой-то мудрец… Понимаете степень отчаяния? Когда я завожу разговор о том, что, может, стоит обратиться к врачу, например, терапевту или психиатру, когда я рассказываю о научном подходе к вопросу курения, мама закатывает глаза: мол, причем тут наука, когда тут заговоренные бабкой сигареты не помогли. Но в последний такой разговор она сказала: «Ну так найди специалиста!» А я бы и нашла, но ведь без желания бросить, исходящего от самого курильщика, далеко не уедешь. И наука тут бессильна.

Юлия Назарова

Заглавное фото: bgtrk.ru

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