 ЕГЭ без неприятностей: памятка для выпускника

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Что делать, если что-то пошло не так?
ЕГЭ идет полным ходом. Не так давно сдавали русский язык, географию, математику, литературу, физику, историю и химию. Впереди – иностранные языки, биология, информатика, обществознание. Что делать, если что-то пошло не так: выгнали с экзамена, не набралось нужного количествв баллов, не согласны с результатами? Обо всем нам рассказали в федеральной службе Рособрнадзора.
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Что можно и чего нельзя приносить на экзамен?
Что взять с собой на экзамен:
- Пропуск на ЕГЭ.
- Один из документов, удостоверяющих личность.
- Гелевую ручку чёрную (лучше иметь с собой еще и запасную).
- На физику можно принести линейку без справочных материалов и непрограммируемый калькулятор. На химию – непрограммируемый калькулятор. На географию – линейку без справочных материалов, транспортир и непрограммируемый калькулятор.
Чего нельзя приносить на экзамен:
- Мобильные телефоны.
- Электронно-вычислительную технику.
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По какой причине могут выгнать с экзамена?
Уже несколько лет ЕГЭ проходит в очень жестких условиях, школьников перевозят в незнакомую школу, везде камеры, педагоги также незнакомые. Это сделано для достижения максимальной объективности. Помните, если вы нарушаете правила поведения на экзамене, поблажек не будет. Итак, за что могут удалить с экзамена:
- за разговоры;
- за самостоятельные пересаживания/вставания с места и прочее;
- за обмен материалами ЕГЭ;
- за пользование мобильным телефоном;
- за шпаргалки.
В туалет или медицинскую комнату ученик может выйти только с разрешения организаторов экзамена и в сопровождении дежурного по этажу.
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Что делать, если выгнали за нарушения?
- Если предмет, который сдавал ученик, был необязательным для поступления, то ничего делать не стоит. Просто принять этот факт и больше такого не повторять.
- Если предмет был обязательным для поступления в вуз, то через год экзамен можно будет пересдать.
- Если предмет был обязательным (математика или русский), то можно пересдать его в текущем году либо в следующем.
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Если экзамен не сдан
Вариант простой – пересдача. Для пересдачи предметов по выбору нужно ждать целый год. Тут вариантов нет. Если же вы не перешагнули нижний порог баллов ЕГЭ по обязательным предметам, то у вас есть шанс пересдать экзамен в других потоках. Когда будет пересдача, вы сможете узнать на сайте ege.midural.ru. Или же вас должен оповестить ваш преподаватель.
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Подача апелляций
Вы можете подать апелляции в двух возможных вариантах: не устроила организация экзамена или не устроил результат.
Не устроила организация экзамена:
Апелляция будет рассмотрена, только если она подана до выхода участника из аудитории.
Чтобы подать апелляцию, необходимо:
- получить от организатора в аудитории форму 2-ППЭ (два экземпляра), по которой составляется апелляция;
- составить апелляцию в двух экземплярах;
- передать оба экземпляра уполномоченному представителю ГЭК.
Результат рассмотрения апелляции будет размещен на сайте ege.midural.ru
Не устроили баллы за экзамен:
Апелляция подается в течение двух рабочих дней после официального объявления результатов экзамена и ознакомления с ними. Подать апелляцию можно на сайте ege.midural.ru в разделе «Документы»/«ЕГЭ (Первая волна)».
Беседовала Юлия Митина
Заглавное фото: news.yandex.ru
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