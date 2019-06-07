 ЕГЭ без неприятностей: памятка для выпускника

Уже несколько лет ЕГЭ проходит в очень жестких условиях, школьников перевозят в незнакомую школу, везде камеры, педагоги также незнакомые. Это сделано для достижения максимальной объективности. Помните, если вы нарушаете правила поведения на экзамене, поблажек не будет. Итак, за что могут удалить с экзамена:

за разговоры;

за самостоятельные пересаживания/вставания с места и прочее;

за обмен материалами ЕГЭ;

за пользование мобильным телефоном;

за шпаргалки.

В туалет или медицинскую комнату ученик может выйти только с разрешения организаторов экзамена и в сопровождении дежурного по этажу.