Пушкинисты из Владимира отметили юбилей любимого поэта

Сегодня в день рождения “солнца русской поэзии” несколько десятков взрослых и детей собрались на Пушкинском бульваре во Владимире. Праздник к 220-летию Пушкина организовала Центральная городская библиотека. Гостей встречала ведущая в образе няни Александра Сергеевича – Арины Родионовны. Гости узнали о детстве поэта, его учебе в лицее и первых стихах.

Самые маленькие любители Пушкина пообщались с героями его сказок. Кот ученый, царица из “Сказки о мертвой царевне и семи богатырях”, старик из “Сказки о рыбаке и рыбке” определили лучших знатоков творчества поэта. И, конечно, гости сегодня читали свои любимые стихи Александра Сергеевича Пушкина.

Елена Пляскина

Фото “Призыв.ру”