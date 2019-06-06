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Пушкинисты из Владимира отметили юбилей любимого поэта

Дети и взрослые собрались на Пушкинском бульваре

Сегодня в день рождения “солнца русской поэзии” несколько десятков взрослых и детей собрались на Пушкинском бульваре во Владимире. Праздник к 220-летию Пушкина организовала Центральная городская библиотека. Гостей встречала ведущая в образе няни Александра Сергеевича  – Арины Родионовны.  Гости  узнали о детстве поэта, его учебе в лицее и первых стихах.

Закладной камень. На этом месте должен был появиться памятник А.С. Пушкину

Самые маленькие любители Пушкина пообщались с героями его сказок. Кот ученый, царица из “Сказки о мертвой царевне и семи богатырях”, старик из “Сказки о рыбаке и рыбке” определили лучших знатоков творчества поэта. И, конечно, гости сегодня читали свои любимые стихи Александра Сергеевича Пушкина.

Елена Пляскина

Фото “Призыв.ру”

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