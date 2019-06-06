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Наши Нулы разошлись с карельскими в букве «ю»

Что общего у речек с таким названием

Сразу две реки с необычным и запоминающимся названием Нула есть во Владимирской области. Одна из них течет в Вязниковском районе, вторая – в Муромском. Первая Нула впадает в Тетрух (в свой черед приток Колпи), а её тезка – в речку Мотру, соединяющуюся с Окой. Название Нула с угро-финского языка переводится, как «маленькая илистая река». На севере России в республике Коми известны реки Большая Нюла и Малая Нюла, протекающие в Сысольском и Прилузском районах, имеющие по сути те же названия, что и наши Нулы, где лишь вместо «у» прописано «ю».

Указатель «Нула» на пересечении трассы 17К-2 с речкой Нулкой

Длина вязниковской Нулы составляет 11 км. Ее берега, поросшие смешанным лесом, местами изрядно заболочены, причем она питается водой не только из родников, но и из болот. На её берегах в заводях обитают бобры, так как места там труднопроходимые и достаточно глухие. На этой Нуле есть единственный, хотя и небольшой железобетонный мост на шоссе между двумя крупными поселками Никологоры и Степанцево. Почему-то у этого моста на асфальтированной автомобильной дороге указатели с названием реки отсутствуют. А ведь она включена в Реестр водных объектов 33-го региона, так что зря её обидели.

Вязниковская Нула

Вторая Нула официально значится под уменьшительным именем Нулка, хотя в просторечье ее тоже называют Нулой. Кстати, и на шоссе, пересекающем эту реку между большой деревней Татарово Муромского района и селом Фоминки Гороховецкого района, красуется указатель с названием «Нула». Любопытно, что муромская Нулка имеет точно такую же протяженность, как ее вязниковская «тезка» Нула – 11 км. Это левый приток реки Мотры, которая впадает прямо в Оку.

Муромская речка Нулка

На речке Нулка стоит деревня Нула. Это старинное селение, существовавшее еще в XVII столетии, а возможно, и ранее, входившее в приход Старозамотринского погоста дореформенного Муромского уезда. Очевидно, что деревня Нула получило свое название по реке. По современному счету Нула отстоит в 40 км к северу от Мурома.

В 1929-1944 гг. даже существовал Нулский сельсовет Фоминского района Горьковского края – сегодня этих административно-территориальных образований не  существует.

Когда Нулу сделали центром сельсовета, там насчитывалось более 120 дворов, а численность населения достигала 600 человек. Сегодня Нула находится в составе Борисоглебского сельского поселения Муромского района, а постоянных жителей там почти не осталось. По всероссийской переписи населения 2010 года значилось всего 7 обитателей.

Местами Нулка кажется обычным болотом

Так и текут через века наши Нулы – маленькие илистые лесные речки с коричневатой прозрачной водой. Происхождения имени их никто не помнит и не понимает, оттого и правильно обозначить их там, где положено, почему-то не получается.

Николай Фролов

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