Вознесение Господне: история и традиции праздника

Приуроченные к празднику Вознесения службы начинаются ещё накануне. Заканчивается пасхальный период, и в среду утром последний раз в году звучат пасхальные песнопения. А вечером служат торжественное Всенощное бдение. На следующий день во время литургии читают Евангелие от Марка, где описаны события восшествия Христа на небо.

Так как праздник приходится на четверг, поста в этот день нет: можно есть любую пищу, а также заниматься привычными делами. Однако верующие стараются посетить церковные службы и уделить время молитве.

В католичестве на Вознесение приняты несколько особых церковных обрядов, например, благословение бобов и винограда во время мессы или тушение пасхальной свечи. В некоторых храмах статую Христа в праздник поднимают до самого потолка церкви, что для верующих символизирует сам процесс Вознесения.