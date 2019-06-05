Вознесение Господне: история и традиции праздника

-
Важный день для всех верующих
Вознесение Господне – важный день для всех верующих. В православии он входит в число 12 двунадесятых праздников, посвященных главным событиям евангельской истории. Это праздник с «плавающей» датой, которая напрямую зависит от Пасхи. Он выпадает на 40-й день после Светлого Воскресенья и всегда приходится на четверг. В 2019 году православную Пасху отмечают 28 апреля, соответственно, Вознесение – 6 июня. Причем встретят его в этот день и православные, и католики.
-
История праздника
Согласно Евангелию Иисус Христос после своего воскрешения из мертвых больше месяца пребывал на земле среди своих учеников и паствы. А по истечении этого срока Спаситель собрал апостолов в пригороде Иерусалима Вифании на горе Елеон, благословил их и во плоти вознёсся на небо. Тогда же собравшимся явились два ангела и провозгласили, что Христос спустя время так же снова придет на землю видимым образом, чтобы судить живых и мертвых. А пока Господь и после своего Вознесения не оставит своих учеников и незримо по-прежнему будет находиться рядом с ними.
-
Церковная служба
Приуроченные к празднику Вознесения службы начинаются ещё накануне. Заканчивается пасхальный период, и в среду утром последний раз в году звучат пасхальные песнопения. А вечером служат торжественное Всенощное бдение. На следующий день во время литургии читают Евангелие от Марка, где описаны события восшествия Христа на небо.
Так как праздник приходится на четверг, поста в этот день нет: можно есть любую пищу, а также заниматься привычными делами. Однако верующие стараются посетить церковные службы и уделить время молитве.
В католичестве на Вознесение приняты несколько особых церковных обрядов, например, благословение бобов и винограда во время мессы или тушение пасхальной свечи. В некоторых храмах статую Христа в праздник поднимают до самого потолка церкви, что для верующих символизирует сам процесс Вознесения.
-
Народные обычаи
Как и многие православные праздники, Вознесение вобрало в себя бытовые народные традиции и даже древние языческие обычаи. В народе считалось, что в этот день весна окончательно переходит в лето и становится по-настоящему жарко. На праздник водили хороводы в честь будущего хорошего урожая и устраивали веселые гулянья.
Со Светлого Христова Воскресения до Вознесения считалось тяжким грехом отказать нищему-убогому-захожему в посильной милостыне; грешно не поделиться с просящим во имя Христово, если есть чем поделиться.
В домах на Вознесение пекли пироги с начинкой из зелёного лука, а также особые хлебные кушанья – «лесенки», на которых обязательно делали семь «перекладин», символизирующих ступени по числу небес апокалипсиса. Пироги и «лесенки» освящали в церкви, относили на колокольню и бросали вниз на землю. При этом гадали о том, на какое из семи небес суждено попасть гадающему. Когда все семь ступенек оставались целы, это указывало гадальщику прямой путь на небо. И наоборот: если лесенка разбивалась в мелкие куски, то тем самым обнаруживала страшного грешника, который ни на одно из небес не годится.
Во многих местах существовал обычай ходить на Вознесение в гости по родным и знакомым. Это в старину называлось «ходить на перепутье», причем гости приносили хозяевам в подарок «лесенки», испеченные из пшеничного теста на меду и с сахарным узорочьем.
-
Храм Вознесения во Владимире
Церковь, освященная в праздник Вознесения Господня, очень подходит ему. Она стоит на холме и возвышается над всем окружающим миром, устремляя сверкающие золотые кресты к небу. Вознесенская церковь — один из самых древних и ценных духовных памятников «Золотого кольца России». Впервые она упоминается в летописях в 1178 г. как Вознесенский монастырь, но скорее всего была построена гораздо раньше, еще во времена великого князя Андрея Боголюбского. Второе упоминание о монастыре, тогда еще состоявшем из двух деревянных строений, обнаруживается в 1238 г. — его сожгли воины Золотой Орды. Лишь спустя пять веков, в 1724 г., церковь возрождается из пепла. Ее отстраивают в камне, в стиле типичной для того времени посадской архитектуры.
После революции воинственно настроенные атеисты, пришедшие к власти, в 1934 г. церковь закрыли, превратив ее в склад. В первые дни Великой Отечественной войны она едва избежала фашистских бомб — некоторые взорвались буквально в нескольких метрах от здания, но обошлось лишь выбитыми стеклами. Во второй половине войны церковь была частью лагеря для немецких военнопленных. После Победы ее также не использовали по назначению — до конца 80-х здесь была обувная фабрика. Лишь в 1990 г. ее передали в руки Русской православной церкви и вновь освятили.
Несмотря на множество испытаний, Вознесенская церковь жива и любима владимирцами. Помимо самобытной православной архитектуры, она хранит несколько христианских реликвий. Это, например, замечательный светлый иконостас, подаренный неизвестным итальянским художником в 1812 г., а также икона с образами родителей преподобного Сергия Радонежского — Кирилла и Марии. На своде и стенах храма сохранилась большая часть росписи XVIII века.
Татьяна Лысова
Заглавное фото: blagnews.ru
Обсуждение