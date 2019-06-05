Почему чехи кричали нам «позор»?

Почему чехи могут крикнуть «позор»? Зачем предлагают «чёрствые потравины»? Нужно ли попробовать в Праге «каки»? И как весело и познавательно отдохнуть в чешской столице? Расскажу так, что вы тоже захотите поехать.

Об осторожности и прогулках

Прага входит в тройку самых посещаемых европейских городов наравне с Парижем и Барселоной. Каждый едет в Прагу за своим: кто-то поесть и попить, кто-то сыграть свадьбу, кто-то за экскурсиями и знаниями, кто-то за мечтой, а мы – просто гулять. Прелесть самостоятельного путешествия – идешь, куда хочешь, сидишь, когда хочешь и где хочешь.

Гуляли с мужем по городу, по паркам, по улочкам, катались на трамваях, выискивали интересные детали в архитектуре. Просто мы не любим толпы, экскурсии по часам, нам хорошо вдвоем, а заранее скаченный на телефон аудиогид всегда поможет разобраться с историей. Если вы поедете в Прагу с детьми, обязательно посетите пражский зоопарк – один из лучших зоопарков мира. Мы не попали, потому что после наводнения он был закрыт. Через Прагу протекает непредсказуемая река Влтава, так что наводнения в мае-июне из-за дождей – частый гость столицы.

Увы, туристов часто обманывают в обменниках. На мелкие расходы лучше обменять немного денег, а в магазинах и кафе расплачиваться картой. Но имейте в виду: в кафе часто встречается «only cash» (оплата только наличными), сразу уточняйте, возможен ли расчет картой. Да, и не забывайте проверять деньги в обменниках и сдачу в кафе, что вам дали (вместо чешских крон часто в ход идет флорентийская и другая валюта, которая стоит дешевле чешских крон)!

Перед тем как менять валюту на чешские кроны, убедитесь, что нет комиссии и курс адекватный. Самый лучший обменник – банкомат.

Об архитектуре и двойных номерах

В Праге каждое строение и дом имеет свою легенду, недаром этот город называют учебником европейской архитектуры. В Чехии двойные номера домов: первый – кадастровый номер (и чем он ниже, тем старше здание), второй – это порядковый номер дома, тот самый, который указывается в почтовом адресе и по которому мы ориентируемся, когда ищем нужный адрес. На фасадах и крышах старых домов запрещено устанавливать спутниковые тарелки и кондиционеры. Большинство домов не больше 10 метров в высоту.

Именно в Праге построен дом Фауста, где тот якобы продал свою душу дьяволу. Здесь есть танцующий дом в стиле деконструктивизма: комплекс из двух башен, причудливо изогнутых против всех законов физики, согласно фантазии архитектора. Дом символизирует танцующую пару. Есть еще телебашня (ее местные считают самым уродливым зданием, оно «украшено» ползающими младенцами без лиц) – самое высокое здание в Чехии. Каждый младенец на башне весит по 700 кг, архитектор лично выбирал, куда крепить малышей. На телебашне – смотровая площадка с подвесными креслами, телескопом, открыт также ресторан, но цены там кусаются.

Совет: Прага делится на районы, их десять. Прага 1 – это самый центр, рестораны, отели дороже, чем в Праге-2, 3 и т.д. Выбирайте отель не в центре, но поближе к метро, сэкономите на проживании и будете мобильны.

О транспорте, пробках и велосипедистах

В Праге почти нет пробок. В центре парковку найти нереально сложно. И час стоянки – 2 евро, да и бензин дорогой. Поэтому чехи добираются на работу не на машинах (оставляют их у дома), а на общественном транспорте. В центре Праги на узких улочках трамвай (единственный общественный наземный транспорт) – всегда главный. Это царь дороги! Его должны пропустить все, он первый уезжает с перекрестка.

В часы пик на улицах нет мертвых пробок, а трамваи ходят по расписанию, а также автобусы.

Кстати, на дорогах перед стоп-линией приоритетом пользуются велосипедисты. Они встают перед машинами у светофора. И первыми уезжают, потом машины. И никто никому ничего не кричит, не гудит, на капот не сажает. Край проезжей части на многих дорогах вне центра города отдан велосипедистам.

Совет: покупайте езденки (билеты), в транспорте часто подходят контролеры в обычной одежде без опознавательных знаков и проверяют «гражданскую ответственность». Тарифы разные: есть билет на 1 поездку, на время, на несколько дней. Купили билет, прокомпостируйте его один раз в валидаторе (специальный аппарат при входе в метро, в автобусе, трамвае, фуникулере), будет проставлена дата и время.

О животных и бездомных

Мы почти не видели бездомных собак и не увидели ни одной кошки, которая гуляла бы сама по себе. Уже вернувшись из Праги, нашла в Интернете информацию: 1500 крон (около 60 евро) – налог на содержание собак в Праге плюс платная регистрация. Если животное не зарегистрировано, но это выявили – большой штраф. При регистрации собаку чипируют.

В Чехии для кошек применяют как безвозвратный отлов с размещением в приюте, так и отлов-стерилизация-возврат в случаях, когда у кошки есть ответственный куратор. Для собак действует только безвозвратный отлов. В каждом парке стоят столбики с пакетиками, на них нарисован какающий пес. А из-за угла выглядывает полицейский и в глазах его светится размер штрафа – 1000 крон! Чехи любят такс и всяких маленьких собачек. Мы как-то, заглядевшись на здание, чуть не наступили на собаку, ее хозяйка закричала: «Позор!» (что в переводе – внимание). В следующий раз мне так кричал велосипедист, когда я его не увидела вовремя.

А вот бомжей, особенно у вокзала и у Карлова моста, много. И они часто кучкуются группками и сидят с собаками, пьют пиво и просят на пропитание. Увы, на пражских улицах не всегда чисто, а в метро не всегда хорошо пахнет.

Совет: хотите тишины и спокойствия, встречайте рассвет на Карловом мосту, когда большая часть туристов, продавцов, бомжей спит. Днем там не протолкнуться.

О чешской еде

Чешская еда сытная, нажористая и мясная. Вепрево колено – главное чешское национальное блюдо. А еще ребрышки в меду и кнедлики; овощи на гриле с козьим теплым сыром и теплой французской булочкой… Надеюсь, вы уже пообедали? Часто мясо подают на деревянной доске с соусами, горчицей и соленьями. Заказав салат, вы можете получить настоящий тазик!

А салаты в магазинах («мазанки») странные, словно все ингредиенты перемололи в мясорубке и залили майонезом. Каки – это хурма, ее можно встретить и в июне, но лучше отдать предпочтение малине и клубнике. В маленьких частных магазинчиках продавцы наперебой предлагают «чёрствые потравины» (свежие продукты).

Супы – не самая разнообразная позиция в чешской кулинарии. Часто суп и гуляш подается в хлебе, вкус супа от подачи не меняется, а вот цена подскакивает раза в 2-3. Попробуйте трдельник, или tridlo, – чешское лакомство из дрожжевого теста, обернутого вокруг деревянного или металлического цилиндра и обжаренного над открытым огнём. Его надо есть горячим, обжигая пальцы, можно с начинкой и без, с кофе и с глинтвейном, кому как понравится.

Туристы часто жалуются, что в центре Праги еда несъедобная, порции маленькие, а цены ого-го. Скажите, а часто ли вы сами кушаете в центре Москвы, в районе Красной площади? Чем ближе к центру, тем порции меньше, а цена дороже.

Кстати, не все чехи хорошо относятся к русским. Несколько раз наблюдали картину, как официанты отказывались принимать заказ у наших соотечественников, которые не знали английского, хотя в меню блюда значились и на русском. Официанты делали вид, что не замечают посетителя в упор, не слышат. Приходилось товарищей выручать, заказывать им на английском.

Хотите вкусно поесть, уходите с туристических троп!

У нас был небольшой список кафе, но как-то раз мы решили поесть в туристическим месте, там было такое маленькое вепрево колено, как будто оно в детстве болело.

О Карловых Варах

В Карловы Вары мы отправились автобусом Student Agency (мы выбрали эту компанию из-за комфорта и минимального времени в пути). Автобусы идут каждый час. На автобусах этой компании можно уехать почти во все города Чехии, а также в Вену, Париж, Берлин, Братиславу, Лондон. В автобусе вас встречает стюардесса, лопочет по-чешски, приветствует, предлагает чай или кофе (бесплатно), прессу, выдает наушники в пакетиках (можно смотреть кино или слушать музыку).

В Карловы Вары лучше покупать билеты сразу туда и обратно, автобус пользуется большим спросом, есть риск потом добираться с проблемами и пересадками. Из Праги мы выезжали в +28, приехали в Карловы Вары, а там +19 и ветер. Я подзамерзла в футболке и шортах. Так что теплую одежду лучше прихватить с собой. Климат в двух часах езды отличается: горы рядом.

Заложил дружбу между Карловыми Варами и русскими еще Петр Великий. Взял и на спор въехал на неоседланном коне на гору, которая с тех пор так и называется “Вершина Петра”. На этой вершине стоит деревянный крест, на котором царь Петр и оставил свои инициалы в 1712 году (как сейчас пишут, здесь был Петя). Есть в городе еще и улица Петра Великого. Рядом с ней находится церковь Святого Петра и Павла.

Европейская и русская знать постоянно ездила на воды – поправить здоровье. Русских туристов, отдыхающих здесь, всегда было много и до, и после революции, и сейчас. Везде слышна русская речь, как будто из России и не уезжал! Жизнь здесь размеренная, особенно для туристов с детьми и пенсионеров.

Вся жизнь Карловых Вар вертится вокруг целебных источников. Их тут около ста, но в лечебных целях используют только 12. По своему химическому составу источники одинаковы, отличаются лишь температурой (от 39,6о С до 73о С) и содержанием углекислого газа. Мы из источников не пили. Каждый ведь для определенного органа. И к тому же не стали делать коктейль, начитались, что некоторые до дома не доезжали: животы крутило.

Решив попробовать целебную водичку, выбирайте источники погорячее. Источники с более низкой температурой имеют слабительные свойства!

Что привезти в подарок из Чехии?

Если вы окажетесь здесь в июле или августе, то можете покупать одежду и обувь. В это время здесь большие скидки. Из Чехии в подарок родным можно привезти также пивную косметику, чешский сыр, украшения из граната, кртека – кротика из знаменитого мультфильма «Кротик и его друзья».

Елена Середина

Фото автора

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