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Ребята с нашего пруда позируют из-под крыла

Фотоссесия для водоплавающих

Посетители гостиничного комплекса  “Русская деревня” в последнее время наблюдают  забавное утиное семейство. Пернатая мамочка учит свой крякающий выводок уверенно держаться на воде, добывать еду, а потом укладывает спать под своими теплыми крыльями. И как только все утята там помещаются? Сидеть в таком положении птица  может очень долго. В общем, все мамы одинаковые: нежные, любящие и терпеливые. Владимирский фотоблогер Юлия Денисова часто наблюдает за жизнью местных водоплавающих. И вот какие очаровательные фото у нее получились. Полюбуйтесь, а лучше – прогуляйтесь! Точно получите море удовольствия.

 

Дарья Ермолина

Фото Юлии Денисовой

 

 

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