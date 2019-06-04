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Никаких «фифектов фикции», или Как сделать свою речь божественной

Три упражнения от профессионального оратора

Получить желаемую работу, свободно и уверенно общаться с людьми, производя впечатление  успешного и самодостаточного человека. Как?  Поупражнявшись в ораторском искусстве и натренировав дикцию.  Профессиональный оратор Ирина Свирина покажет простые приемы, которые помогут улучшить качество вашего произношения и говорить уверенно в общении с любым собеседником. Для тренировок достаточно всего 3 минуты в день!

 Как стать уверенным в себе и интересным собеседником: 

  • Первое и самое главное – научитесь держать осанку. Начните в того, что расслабьтесь, расправьте плечи и выпрямите спину. Это придаст вам  уверенности. 
  • Следите за  жестами. Не стоит экспрессивно размахивать руками. Будьте более сдержанными. Жесты должны находиться в зоне ниже подбородка и выше пупка. Если ваши руки будут совсем внизу, то собеседнику может показаться, что вы стесняетесь. А если наверху, то это расскажет о вашей несдержанности. 
  • Развивайте культуру речи. Именно речь выдаёт уровень интеллекта и воспитания. Поэтому если хотите производить хорошее впечатление, расширяйте свой словарный запас, читайте качественную художественную литературу.

А теперь обратимся к технике речи. Это тоже очень важно. Не особенно приятно общаться с человеком, которым мямлит, слова произносит  неуверенно. Хорошая новость  в том, что это поправимо. Есть специальные упражнения, которые сделают ваш речь четкой и чистой.

3 упражнения для тренировки дикции: 

 “Лицо глина”

Представьте, что вы разминаете холодную жесткую глину, прилагая серьезные усилия. Все, что вы мнёте, должно “отражаться” у вас на лице. Здесь главное – не скромничать:  тогда эффекта не будет. Как вы сжимаете кисть, так пусть и работают мышцы лица. 

Когда устанете,  сбрасывайте напряжение. Выдувайте воздух! 

 “Язык на ребро” 

Научитесь ставить язык на ребро. Тогда у вас никогда не будет проблем с проговариванием шипящих звуков.

“Трубочка-улыбочка”

Следующий приём для губ. Чтобы они не обвисали с возрастом и вы говорили внятно, попробуйте сделать такое упражнение: зубы сомкнуты, губы вместе. По очереди  делайте из губ трубочку, а затем улыбайтесь до ушей! 

На видео все  можно рассмотреть подробнее. Тренируйтесь, пока хватит сил! Эти простые упражнения помогут сделать вашу дикцию божественной:

Беседовала Юлия Митина

Все фотографии из личного архива Ирины Свириной

 

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