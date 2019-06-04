Фристайлеры из Владимира отжигают под “Битлз”

Фристайлеры из Владимира, прославившиеся своим видео к чемпионату мира по футболу, поделились новым клипом. И на этот раз ребята отожгли под “Битлз”. Михаил Трофимов и Алексей Живолупов под знаменитую “HELP!” ливерпульской четверки часто выступают на праздниках. И публика неизменно рукоплещет. Ребята решили повторить успех в видеоформате. Как говорят сами фристайлеры, пришлось столкнуться со многими трудностями. Например, неделю вставать в пять утра. Еще одна сложность – делать сложные трюки в строгих костюмах, но концепция есть концепция.

– Костюмы – это, естественно, привязка к “Битлз”. Форма сборной под этот трек совсем не подходит. И мы даже были готовы снизить сложность трюков ради костюмов, но получилось наоборот. По артистической части это видео вышло даже сложнее, – рассказал “Призыв.ру” Михаил Трофимов.

Оцените видео и поддержите ребят:

Елена Пляскина

Фото и видео с личной страницы Михаила Трофимова в “ВКонтакте”