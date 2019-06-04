Добровольцы «Лиза Алерт» научат искать людей в лесу

Региональное отделение добровольческого поискового отряда «Лиза Алерт» совместно с Ресурсным центром по обучению и поиску пропавших людей Владимирской области приглашает на учения. Они пройдут в течение двух дней, 8 и 9 июня, в лесу около деревни Уварово (микрорайон Владимира). Все желающие смогут освоить тактику поиска людей в природных условиях. Занятия проведут опытные инструкторы отряда. Они научат работать с компасом, пользоваться портативным навигатором, грамотно применять средства связи и общаться в радиоэфире, эффективно взаимодействовать в поисковой цепи.

Добровольцы «Лиза Алерт» обращают внимание, что грядет сезон лесных поисков. Полученные знания могут помочь спасти тех, кто заблудился в лесу. Сбор и регистрация участников состоится 8 июня в 08.00. Точное место сбора и обязательная предварительная запись на учения по телефону 8-920-939-22-41 (Екатерина).

«Если вы следите за поисками пропавших и переживаете за их судьбу. Если вы хотите помогать людям возвращаться домой, мы ждём вас», – призывают поисковики. Принять участие в учениях может любой желающий в возрасте от 18 лет.

Ольга Ефремова

Фото группы “Поисковый отряд “Лиза Алерт” Владимирская обл.” в “ВКонтакте”