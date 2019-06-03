Во Владимире запущена первая общественная станция контроля качества воздуха

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) бьет тревогу: качество атмосферного воздуха ухудшается и представляет реальную угрозу жизни и здоровью. По оценкам экспертов, в 2012 году из-за загрязнения атмосферного воздуха во всем мире произошло 4,2 миллиона случаев преждевременной смерти людей. Больше всего случаев преждевременной смерти (91%) произошло в странах Юго-Восточной Азии и Западной части Тихого океана. Бурный рост промышленности в Китае, Индии и других странах не прошел незаметно для экологии. В 2016 году 91% мирового населения проживало в районах, где уровень загрязнения превышает установленные нормы. В этом же году, по оценкам ВОЗ, произошло 600 000 случаев смерти детей от острых инфекций нижних дыхательных путей, вызванных загрязненным воздухом. Проблема более чем серьезная.

В чем же опасность?

Дело в том, что в воздухе присутствуют так называемые взвешенные частицы столь малого размера, что они могут находиться в состоянии полета много дней и даже недель, могут перемещаться на огромные расстояния, пересекая даже границы между странами. И уехав далеко в тайгу, подальше от больших производств и автомобильных дорог, нельзя быть уверенным, что вы в абсолютной безопасности по качеству воздуха. С ветрами может и надуть чего-нибудь. Взвешенные частицы возникают в результате работы двигателей внутреннего сгорания, в процессе горения, при добыче полезных ископаемых, при производстве цемента, кирпича, керамики, в результате сельхоздеятельности. Даже тормозные колодки и шины, стираясь об асфальт, выбрасывают в воздух опасные взвешенные частицы. А учитывая постоянный рост числа автомобилей на дороге, можно только представить, сколько этих самых частиц витает вокруг нас.

Но самая большая опасность заключается в том, что эти мелкие частицы настолько маленькие, что могут проникать в легкие и далее распространяться по всему организму.

Повышенное число взвешенных, или ультрадисперсных, частиц вызывает рост респираторной и сердечно-сосудистой заболеваемости.

Причем опасность реальна как в кратковременной перспективе, когда есть техногенные причины загрязнения воздуха (промышленные выбросы), так и в долгосрочной, где негативные последствия проявляются спустя месяцы или годы. В группе риска – пожилые, дети и люди с хроническими заболеваниями легких и сердечно-сосудистой системы.

Что делать?

Так как проблема загрязненного воздуха является международной (все мы живем на одной планете и дышим одним воздухом), в первую очередь исследователи призывают государственные структуры принимать меры по снижению загрязнения воздуха. По данным ВОЗ, используя современные технологии в странах СНГ, можно снизить загрязнение воздуха на весьма существенную величину – до 80%. Не менее важно создавать сеть мониторинга окружающей среды на предмет концентрации взвешенных частиц в воздухе. Подобные системы мониторинга состояния воздуха сейчас создаются по всему миру. Самую крупную сеть датчиков качества воздуха можно увидеть в Интернете на онлайн-карте здесь.

На данной карте представлены датчики национальных государственных служб мира. Невооруженным взглядом видны проблемы Китая и Индии.

В России на этой карте можно увидеть данные только по Москве. Других регионов нашей самой большой в мире страны на этой карте нет.

Поэтому исследователи призывают простых жителей подключаться к такому понятию, как «гражданская наука», и начинать самостоятельно анализировать качество воздуха в своих городах. В России в лидерах по общественному экомониторингу такие города, как Челябинск (проект «Челябинск Дыши», Красноярск (проект «Красноярск. Небо», которым в свое время даже заинтересовалась прокуратура) и, конечно же, Москва (проект «Внимание! Воздух»). В мире же самую большую общественную сеть мониторинга качества воздуха создали в Германии. Там разработали проект по созданию довольно недорогого датчика контроля качества воздуха. Прибор может собрать каждый. В изначально предложенном варианте корпус у него состоял из двух канализационных труб. В отличие от готовых промышленных изделий, цена которых откровенно кусается, самостоятельно собранный датчик оказался ничуть не хуже по качеству (и это уже доказано исследованиями), но при этом в разы дешевле. Это все привело к тому, что Германия сегодня наиболее полно покрыта общественными независимыми датчиками контроля воздуха, а сам проект стал международным.

А как дела с воздухом обстоят во Владимире?

А никак! До недавнего времени ни на одной онлайн-карте контроля качества воздуха Владимир представлен не был. Несмотря на то, что собрать комплект мониторинга воздуха можно приблизительно за 1500 рублей, никто в нашем городе доселе этим не заморачивался. Это наводит на тревожные мысли о том, что во Владимире куда-то пропали инженеры-любители… Но не будем сегодня о грустном. Силами энтузиастов во Владимире, в Октябрьском районе, заработала первая гражданская станция круглосуточного мониторинга качества воздуха. Своего рода историческое событие.

Станция фиксирует концентрацию взвешенных частиц двух видов: размером менее 2,5 микрон (PM2.5) и размером менее 10 микрон (PM10).

Чтобы был понятен размер этих наночастиц, просто посмотрите на эту картинку:

Впечатляет, правда? Кроме того, данная станция также измеряет температуру наружного воздуха, влажность и атмосферное давление. Посмотреть показания в режиме реального времени можно вот на этой ОНЛАЙН- КАРТЕ.

Станция установлена на балконе, и делает забор воздуха через небольшой шланг с улицы. Выглядит это вот так:

Ничего сложного и выдающегося. Внутри находится самодельно собранное устройство из компонентов, полученных со всем известного популярного китайского сайта.

В следующих статьях я расскажу, как собрать подобное устройство самостоятельно (это не так сложно, как кажется, и требует минимум навыков). Безусловно, для объективной оценки качества воздуха Владимиру одной станции недостаточно. А, стало быть, к такому увлекательному явлению, как «гражданская наука», может присоединиться каждый и наконец-то узнать, насколько все-таки хорош воздух, которым мы дышим.

Так что же с воздухом во Владимире?

Ну а теперь самое главное. Хорошие новости – за время измерения существенных загрязнений воздуха станция не зафиксировала!

Зеленый шестиугольник говорит о том, что концентрация взвешенных частиц в текущий момент времени безопасна! Один раз, конечно, под окном стоял работающий “КамАЗ”, который изрядно напугал, но “КамАЗ” под окном – явление временное. Однако чувствительность станции поражает! И видя, как остро она реагирует на работающий двигатель автомобиля (а еще по секрету скажу – на сгоревшую гречку на плите :)), начинаешь по-другому воспринимать все те выхлопы, которые происходят в городе ежедневно. Ну и пользу троллейбусов, пожалуй, тоже.

А вот если этот шестиугольник окрасится в цвета от желтого и, не дай бог, до фиолетового, лучше закрыть окна, надеть маску на улице (как это делают миллионы китайцев, которые знают о проблеме намного больше нас) и серьезно задуматься.

Современные сайты по продаже недвижимости уже показывают средний уровень взвешенных частиц в воздухе в районе, где планируется покупка.

Так что давайте беречь воздух. Это оказывается весьма серьезная вещь. Но каждый в силах на нее повлиять. И вот теперь, выходя на улицу, можно заодно и посмотреть: а как там с воздухом во Владимире?

Виктор Волчек

Фото автора

Заглавное фото: vistanews.ru

Другие материалы Виктора можно почитать здесь.