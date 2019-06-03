Стоп латте! И еще четыре действенных способа сэкономить

Отключать электрические приборы, готовить дома, ходить в магазин на полный желудок, отказаться от ресторанов и прочих развлечений. Все это понятно вам и без специальной статьи, хотя, чтобы осуществить даже это, нужна решимость и готовность экономить. Но сейчас мы вместе с продюсером программы «Дом-2» на ТНТ, куратором финансовых проектов канала и жительницей Владимира Яной Фиткевич расскажем вам, где и как еще можно сэкономить. Возможно, вы увидите, что ваши деньги уходят сквозь пальцы и нужно срочно менять подход к расходам.

Способ № 1. Прекратите покупать кофе каждый день

Дэвид Бах в своей книге «Миллионер — автоматически» ввёл термин «латте-фактор». Его суть заключается в том, что многие тратят около 200 рублей в кофейне каждое утро. Мало того, что кофе многим вредно и пить много его точно не надо, так это и лишняя трата денег. Попробуйте отказаться от вредной привычки, и у вас получится сэкономить около 1 400 рублей в неделю, а это уже около 6 000 рублей в месяц.

Лучше купить пачку дорогого кофе домой, это намного выгоднее ежедневного похода в кофейню.

Способ № 2. Расплачивайтесь наличными

Многие исследования уже доказали, что, когда деньги находятся на карте, мы тратим их значительно легче и быстрее. Видимо, просто не ведем им счет. На самом деле все очень просто: вы определяете, сколько денег можете потратить за некий промежуток времени, и за всё расплачиваетесь исключительно наличными. Когда выделенные вами средства закончатся, придётся потерпеть до следующего дня.

Так вы наглядно увидите, сколько купюр вы отдали, сколько у вас осталось в кошельке. Это дает понять цену заработанных средств.

Способ № 3. Проверьте и отмените все подписки

На почте (уже реже, но бывает), в приложениях на телефоне, у мобильного оператора, у кабельного ТВ есть подписки, которые когда-то были бесплатными (пробный бесплатный период), а сейчас стоят 100 – 300 рублей в месяц. Суммы небольшие. Но если у вас таких подписок не одна, а три, то получается неплохая статья расходов. Поэтому проверьте все свои подписки, решите, что вам действительно необходимо, а от остального отпишитесь.

Этот метод работает по трём причинам: вы перестаёте переплачивать, начинаете думать о своих расходах и больше цените то, за что платите.

Способ № 4. Введите день без трат

Постарайтесь определить день на неделе, когда вы не потрите ни рубля. Конечно, мы не берем сейчас сюда коммунальные услуги или аренду помещения. Речь идет чисто о ваших ежедневных покупках. Попробуйте! Вместо автобуса – прогулка пешком, вместо обеда в кафе – еда из дома в контейнере. Это интересный эксперимент над собой, который научит вас относиться к деньгам более осознанно и поможет понять, что без денежных трат можно чувствовать себя вполне комфортно.

Способ № 5. Не покупайте разрекламированные товары

Маркетологи, реклама по ТВ и в Интернете творят чудеса. Мы смотрим и думаем, что нам нужно купить именно этот товар. И неважно, что он стоит в два раза больше, чем нужно. Постарайтесь не обращать на это внимание.

Если вам что-то нужно, выбирайте товар по критериям качества: по отзывам в Интернете, изучая составы продуктов, консультируясь со знакомыми. Вокруг много товаров, которые ничем не хуже разрекламированных. К тому же они дешевле. Бренд — это не всегда показатель качества.

Юлия Митина

Заглавное фото: loando.ru