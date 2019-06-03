Новые владимирские музеи попали в «Манеж»

Международный фестиваль «Интермузей» прошёл в Центральном выставочном зале «Манеж» столицы. Впервые в нём приняли участие два новых музея из Владимирской области: «Усадьба двух генералов» из села Павловское Ковровского района и «Музей меди и латуни. Дом Аргуна» – Киржачского. Всего же фестиваль объединил более 400 музеев из России, стран ближнего и дальнего зарубежья.

По традиции была организована выставка российских и зарубежных музеев, где были представлены и разделы музеев из Владимирской области. Предпочтение для допуска к выставочной программе делалось для тех федеральных и областных музеев, что реализуют проекты, затрагивающие сразу несколько регионов. А из муниципальных структур предпочтение оказывалось новым музеям.

О своих впечатлениях от «Интермузея-2019» рассказала директор Историко-краеведческого музея Ковровского района Элла Фролова: «Общение с коллегами и посетителями фестиваля оказалось насыщенным, содержательным и интересным. Немало идей и различных наработок других музеев, а также технические новинки, например, новые модели радиогидов, могут стать полезными для нас в дальнейшей работе. Представленные «Усадьбой двух генералов» буклеты и программы вызвали большой интерес, в том числе у туроператоров и специалистов различного профиля… От столичных туроператоров поступило предложение разработать туристическую программу, рассчитанную на два дня, с посещением музеев как Ковровского, так и одного из соседних районов, например, Вязниковского или Камешковского».

Михаил Одинцов

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