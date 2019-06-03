Что вы знаете о Владимирской иконе Божией Матери?

Кто написал этот образ Божией Матери?
Правильно!
Неправильно!
-
Чем необычна доска, на которой выполнена Владимирская икона Божией Матери?
Правильно!
Неправильно!
-
Каким образом в середине XII века эта икона оказалась на Руси?
Правильно!
Неправильно!
-
Кто из русских князей привез икону Божией Матери во Владимир в 1155 году?
Правильно!
Неправильно!
-
В каком владимирском храме хранилась икона Божией Матери до переноса в Москву?
Правильно!
Неправильно!
-
Сколько сотворенных иконой чудес описали еще в XII веке священники Успенского собора в сказании «О чудесах Пресвятой Богородице Владимирской иконы»?
Правильно!
Неправильно!
-
В каком году Владимирская икона была перенесена в Москву, где находится и поныне?
Правильно!
Неправильно!
-
Зачем Владимирская икона Божией Матери была перенесена в Москву?
Правильно!
Неправильно!
-
В память о каком событии 3 июня отмечается день Владимирской иконы Божией Матери?
Правильно!
Неправильно!
-
Где сейчас хранится Владимирская икона Божией Матери?
Правильно!
Неправильно!
-
Другие тесты о достопримечательностях города Владимира:
Что вы знаете об Успенском соборе?
Что вы знаете о Народном доме?
Что вы знаете о Доме офицеров?
Что вы знаете о кинотеатре «Художественный»?
Узнайте по фотографии работу владимирского архитектора Николая Артлебена
Поделиться:
Обсуждение