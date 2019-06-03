4 владимирских пляжа открыли, но купаться можно не везде

В прошедшие выходные во Владимире прошли проверку 4 пляжа. Они признаны пригодными для отдыха, но далеко не везде стоит купаться. Роспотребнадзор забраковал качество воды в трех водоемах из четырех. Подробнее об этом – в материале Призыв.ТВ

Клязьма, озеро Глубокое, Содышка – здесь вода не соответствует санитарным нормам. Получается, что единственное разрешенное место для купания – это Семязино.

На что же можно рассчитывать на владимирских пляжах, кроме купания, читаем в нашем обзоре.