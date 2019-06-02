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На роды как на курорт, или Определяемся с выбором роддома

Мамочки сравнивают условия роддомов

  1. Выбор есть

    Раньше у женщин почти не было выбора, где рожать. «Скорая» привозила будущую маму в ближайший от её места жительства роддом, а там уже дело шло естественным образом. Сейчас выбор есть. Во всяком случае во Владимире. Предлагаем потенциальным мамочкам перечень услуг, которые можно получить в различных медучреждениях, чтобы выбрать наиболее подходящий вариант.

    Фото: chitazdrav.ru

  2. Областной перинатальный центр

    Многие сравнивают областной перинатальный центр с санаторием. Абсолютное большинство палат имеют блочную систему – современный блок на две палаты, каждая из которых рассчитана на двоих, плюс общий душ и туалет. Также при желании на роды можно пригласить мужа, маму, доулу (специалиста, оказывающего практическую, информационную и психологическую поддержку) или другого человека, который поможет женщине морально в этом нелегком деле. И все это совершенно бесплатно.

    Единственное – нужно продумать данный момент заранее и сдать «партнеру» определенные анализы для допуска.

    Новоиспеченная мама в зависимости от своего самочувствия сама решает, где будет находиться ее новорожденный ребенок. Есть несколько вариантов:

    1. Малыш находится с мамой круглосуточно.
    2. Ребенка забирают только на ночь, чтобы мама немного отдохнула.
    3. Новорожденного приносят только на кормления.

  3. Роддом № 2

    Второй роддом всегда пользовался большим спросом среди будущих и настоящих мамочек. Доброжелательная атмосфера, комфортные условия плюс (при желании) особые «бонусы» за доплату – это сервисное послеродовое отделение. Сами роды, независимо от того партнерские они или нет, абсолютно бесплатны.

    За 10000 рублей можно получить:
    – двухместную палату с бытовой техникой;
    – санузел в шаговой доступности;
    – дополнительное питание;
    – возможность посещения в любое время.

    За 19500 рублей можно разместиться в «семейной» палате – вместе с отцом ребенка (или иным родственником), где он сможет находиться круглосуточно наравне с матерью и ухаживать за малышом. Единственный минус – отсутствие питания для папы.

    Кстати, сейчас в роддоме есть индивидуальные родовые залы с фитболами для тех, кто выбрал партнерские роды. А все палаты в послеродовом отделении переоборудованы для совместного пребывания мамы и малыша. Материал о празднике двойняшек и тройняшек, а также видеоэкскурсию по роддому №2 можно увидеть здесь.

    Фото: sibmama.ru

  4. Областной роддом

    Если раньше областной роддом выбирали только из-за первоклассных специалистов и возможности получить квалифицированную помощь в сложных случаях, то сейчас прогресс дошел и до главного роддома региона. Там сделали пусть небольшой, но ремонт, создали сервисные палаты и ввели совместное пребывание. Кроме того, только в загородном роддоме есть возможность родить естественным путем после операции кесарева сечения. Несмотря на то, что обычно противопоказаний к естественным родам при наличии состоятельного рубца нет, для этого, по требованию ВОЗ, недостаточно стационара обычного роддома. Областной же отвечает всем необходимым требованиям для такого типа родоразрешения. А вот партнерских родов в загородном нет.

    Фото: panorama.pub

  5. Что брать с собой в роддом?

    – Оригиналы и копии в 2 экземплярах документов (паспорт*, полис, СНИЛС, свидетельство о браке, родовой сертификат, листок нетрудоспособности);
    – х/б халат, ночная рубашка, сменная обувь (желательно сланцы);
    – предметы личной гигиены;
    – полотенце;
    – кружка, ложка;
    – компрессионные чулки;
    – два больших пакета для уличной одежды;
    * В роддомах есть услуга оформления свидетельства о рождении ребенка. Для этого нужно предоставить оригиналы паспортов обоих родителей.

    Для ребенка:
    – упаковка подгузников;
    – жидкое мыло;
    – по желанию боди, носочки, чепчики.

    Фото: i.ytimg.com

  6. А это оставьте дома

    – дорожные сумки;
    – махровые халаты и «мохнатые» тапки;
    – фены и другие электроприборы;
    – нижнее бельё;
    – книги;
    – украшения;
    – молокоотсос*;
    – одноразовые трусы*;
    – гигиенические послеродовые прокладки*.

    *Молокоотсос и одноразовые трусы с послеродовыми прокладками разрешены не везде. Нужно уточнять в выбранном роддоме.

    Подготовила Елена Клинская

    Заглавное фото: itd0.mycdn.me

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