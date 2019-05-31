Карапузики вышли на марш

Карапузы вышли на марш. Майский парад выпускников детсадов во Владимир возбудил родителей. Одни негодуют по поводу того, что малышей загоняют в колонны, другие поют: «Больше праздников хороших и разных». Спорят, в основном, мамочки, но свои пять копеек решил внести и «папочка». Николай Лившиц в сегодняшнем «Бредешке» – про марш карапузов.

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Парад карапузиков прошёл во Владимире. Выпускники детсадов прошагали строем в Центральном парке. И это очень возбудило владимирских мамочек – почему-то все стали спорить – нужны такие вещи, не нужны… Удивило то, что одним из организаторов шествия была Епархия – под тем соусом, что праздновался день святых Кирилла и Мефодия, а где святые, там и церковь. Но споры вызвала вовсе не клирикальная подоплёка, а то, что в водоворот всевозможных праздников вклинили совсем ещё юных созданий. И так уже малышам напридумывали событий, которых их мамы и папы не знали. Выпускной после детского садика, выпускной после начальной школы, выпускной после среднего звена, выпускной после 11 класса… У нас такого не было. Был только последний звонок и вечер, а потом поездка в Москву, как правило, в Третьяковку или ещё какое-нибудь культурное место.

А нынче мамочки рубятся, надо одевать выпускниц детских садов в вечерние платья или не надо. Надо их вести в бар-ресторан или рано им ещё на пилоны любоваться. Честно говоря, я, как отец, тоже был удивлён, когда – это уж лет семь назад было – детсадовская группа младшего сына навострилась в кафе, а у старшего родительский комитет после четвёртого класса заказал лимузин. Большой, белый, я такой только в кино видел. И они поехали на нём празднично питаться.

Нам, воспитанным в советской среде, это кажется неоправданной роскошью. А кому-то нормально. Но споры ведутся ещё и с точки зрения психологии. Одни говорят, что детей надо баловать, это их хорошо мотивирует. Другие клеймят такое поподуйство: мол, они же ещё ничего не сделали, это же не личное достижение – закончить садик, а вы их поощряете. Праздник им устроили. Веселье. В итоге они привыкают к лёгкости, к тому, что им всё дают, даже если они этого не заслуживают. Я не знаю, мне кажется, правы и те, и другие – и вообще единого рецепта быть не может, потому что люди, даже маленькие, большие индивидуалы. Далеко не все дети любят массовые увеселения и мероприятия, далеко не все тусовщики, и кто-то стремится всё это избегать.

Мне лично не нравятся всё новые и новые поводы устроить праздники на ровном месте ещё и потому, что вся эта весёлая феерия, как правило, сопровождается брожением среди родителей – кто-то готов раскошелиться на соответствующую одежду и антураж, а у кого-то элементарно нет денег, и начинаются неприятные трения – эти сдали, эти отказались, эти идут, эти не идут, срывают нам всё веселье, сволочи… Но всё же, всё же я отношусь к этим веяниям спокойно, поскольку считаю, что праздники – штука такая: либо приживутся, либо отомрут. Поскольку не станут традицией. Вы вспомните, в нашей стране всегда было мало личных праздников, не спущенных сверху. Всё было санкционировано оттуда. До революции это церковные праздники: двунадесятые (Рождество, Пасха, Троица и так далее) и престольные, когда село гуляет, отмечает день святого, в честь которого был освящен местных храм или придел. После революции – государственные праздники: 1 мая, 7 ноября, Новый год, ну и эти, гендерные – женский, мужской. Плюс профессиональные. Скажем, День текстильщика в Собинке, в Камешково, в Вязниках, в Городищах – это ж был ого-го какой праздник. Что вы – второе воскресенье июня, как сейчас помню. Это значит, в этом году 9 июня. Не пропустить бы.

Вот. А личных праздников было – кот наплакал. День рожденья (кстати, 9-го ещё Фурман родился Марк Айзикович, судмедэксперт наш), день рождения, свадьба, проводы в армию, если это можно праздником назвать. Золотая свадьба, если кто дожил. Всё. И поэтому, конечно, с голодухи по веселью все бросились устраивать себе праздники. Выпускные – одни с шариками, другие на «Гелентвагенах», корпоративы, именины, все эти иностранные: Хэллоуин – сюда, Валентин – сюда. Этот задор даже Епархию подвиг к активным действиям – она карапузов застроила. То есть получилось полное соцветие из государственных, национальных, профессиональных, религиозных, личных, зарубежных – каких угодно праздников. И естественно, когда-нибудь пойдёт ранжирование, отбор. Будут говорить – ну хватит уже, накушались, давайте как-то в себя приходить. Не будем таскать детей в вечерних платьях туда, где потом тётки на шестах висят. Если у нас святая любовь с ромашками, то пусть Валентин отдохнёт. И так далее. А уж останется какой праздник в традиции, на века, тут вопросы сами собой отпадут. Почему празднуем? По кочану. Отец отмечал, дед отмечал, и мы отмечаем. Вопросы есть? Вопросов нет.