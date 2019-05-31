Будапешт: собачий рай, марципан и дом с привидениями

Про Будапешт говорят, что это жемчужина Дуная и что его всегда мало. Согласна абсолютно! С Будапештом я не рассчитала свои силы. Оказывается, он довольно большой, за пять дней невозможно посмотреть все. При этом какой-то спокойный, неторопливый. В восемь утра понедельника в будапештском метро почти нет людей, а в очереди в кассу «Спара» можно провести минут двадцать.

Этот рассказ не про главные венгерские must see и не про тысячу и одну фотографию будапештского Парламента. Кстати, вот так он выглядит:

Я расскажу вам про мой Будапешт…

История первая. Мистическая

В Будапеште мы жили в доме XVIII века в будайской части города. Такой милый старинный особнячок с внутренним садом, винтажной мебелью и… привидениями.

В первую ночь на новом месте я заснула быстро и крепко, сказалась усталость от перелета и долгой прогулки. Проснулась от громкого разговора мужчины и женщины. Говорили по-венгерски. Я слышала их так отчетливо, будто они находились рядом со мной. Я подумала, что, наверное, уже утро. В комнате было совсем темно – на ночь я закрыла ставни. Посмотрела на часы – половина четвертого. Сразу заснула опять. Только утром до меня стало доходить: ну кто на глухой улице, далекой от туристического центра, будет разговаривать в полный голос глубокой ночью?!

Мои подруги, кстати, голосов не слышали, зато одна из них сказала, что проснулась посреди ночи от ощущения, что на нее кто-то смотрит и в комнате кто-то есть. Все это, конечно, можно списать на игру воображения, но вот вам еще факт: пару раз на одном и том же месте в саду я записывала сторис в Инстаграм, где рассказывала про ночное происшествие и привидения. Оба раза айфон зависал, сторис не записывались, видео пропадало. В третий раз я решила не испытывать судьбу. Все остальные ночи я засыпала с берушами, укрывшись одеялом с ног до головы.

Больше будапештские духи нас не донимали. Если не считать того, что однажды, принимая душ, я отчетливо услышала кошачье мяуканье. Спишем это на то, что я сильно заскучала по своим котам. Или?..

История вторая. Нетуристическая

Улица Гюль Баба, на которой мы жили в Будапеште, названа в честь турецкого святого. Венгры 150 лет находились под османским влиянием. Улочка маленькая, очень колоритная: узкая, с крутым подъемом, замощенная булыжником, по обе стороны – старинные двухэтажные дома.

Ведет улица на холм Роз, где находится мавзолей Гюль Баба (XVI век). Сейчас там музей, сувенирный магазин, чайный домик и прелестный сквер с каштанами и розами. Тихо, спокойно, туристов, да и местных жителей нет совсем.

Еврейский квартал Будапешта и щемящий памятник с башмачками на набережной Дуная знаком, пожалуй, всем.

На территории синагоги есть Дерево памяти, где размещено несколько тысяч листиков из металла. На каждом написано имя одного из погибших во время нацистской оккупации.

Но мало кто знает, что в венгерской столице есть и еще одно напоминание о Холокосте. Это так называемые «камни преткновения» – латунные таблички с именами замученных в концлагерях евреях, датами их рождения, депортации или смерти, вмонтированные прямо в асфальт возле домов, где они жили. Проект как память о невинно погибших начался почти 20 лет назад в Германии.

“Камни преткновения” можно встретить во многих европейских городах.

Эти, будапештские, я обнаружила совершенно случайно. Несколько дней подряд проходила мимо них на трамвайную остановку, пока не посмотрела себе под ноги.

В маленьком венгерском городке Сентендре площадью меньше 50 квадратных километров находится десяток церквей разных религиозных конфессий. В XVI веке сюда от турок бежали сербы. Самое высокое городское сооружение – православный Белградский собор. В него мы и попали в православную Пасху. Смотрительница, узнав, что мы русские, открыла его специально для нас и даже не взяла деньги за посещение («Ну вы же православные!»).

На территории возле собора мы неожиданно увидели современный памятник одной русской даме. Смотрительница пояснила, что это русская писательница, сделавшая щедрое пожертвование храму. В знак благодарности сербы поставили ей памятный крест. Самое интересное выяснилось уже потом. Журналистка и писательница Наталья Михайлик – жена высокопоставленного российского чиновника, осужденного 6 лет назад за крупную взятку. Не выдержав публичного позора, она покончила с собой. Сомневаюсь, что ее похоронили именно в Сентендре, скорее, это кенотаф – памятный камень, но очень ухоженный и весь в живых цветах.

Возможно, это мало кого заинтересует. Тем не менее оцените и сравните с нашей российской действительностью… В Будапеште нет ни одного бездомного животного. Собак много, но все со своими хозяевами, воспитанные и дружелюбные.

Собаки здесь – полноправные члены общества.

Для выгула собак оборудованы специальные огороженные площадки, которые мы по своей дремучести сначала приняли за детские. Вопрос «Почему у нас такого нет?», как обычно, останется без ответа.

История третья. Туристическая

Если соберетесь ехать в Будапешт более чем на 2 дня, настоятельно советую купить Будапешткард. Это туристическая городская пластиковая карточка, по которой вы сможете бесплатно:

1. Ездить на всем общественном транспорте.

2. Посетить многие столичные (очень достойные!) достопримечательности и музеи.

3. Побывать на экскурсиях, правда, на английском языке.

4. Сходить один раз в термы.

5. Доехать на трансфере из аэропорта до дверей гостиницы или апартаментов и обратно.

6. Покататься на колесе обозрения и на кораблике по Дунаю.

7. Получить скидки в некоторых кафе, ресторанах, магазинах, на аренду велосипеда.

Будапешткард действительна для одного человека. Срок действия – от суток до пяти. Стоимость и включенные услуги разные. Карта на 72 часа стоит 2500-3000 рублей на каждого.

Всеми «плюшками» воспользоваться не успели, но сэкономили прилично. Купить Будапешткард можно в аэропорте, в турцентрах возле главных достопримечательностей, прямо в отеле и так далее.

Самый приятный бонус для нашей компании – бесплатное по Будапешткард посещение купальни Лукач буквально в пяти минутах ходьбы от нашего дома. Интересно, местные ходят в термы, когда у них летом отключают горячую воду?))))



Лукач – не самые популярные у туристов термы, зато с самой целебной водой. Об этом на стенах купальни свидетельствуют таблички от благодарных излечившихся.



На территории красивый ухоженный парк с моими любимыми платанами и котами. На лавочках отдыхают измученные сероводородом европейские пенсионеры.

Кстати, воду в купальне можно набрать с собой бесплатно.

И еще… перед посещением многочисленных саун (моя фаворитка – аромасауна) следует снять купальник и завернуться в простыню или полотенце. Мы проигнорировали соответствующую надпись на табличке и получили нагоняй от персонала.

Почти бесплатно доехали мы от Будапешта до города Сентендре (20 км). На метро часть пути мы проделали по Будапешткард, остальную (незначительную) сумму доплатили.

Сентендре – город-музей, город – сувенирная лавка. Я такое не очень люблю, но все же свое очарование во всем этом есть.

В Сентендре стоит зайти в Музей марципана, накупить его там же в подарок и попробовать самому. Все фигуры сделаны полностью из марципана. На здание будапештского Парламента ушло, например, 60 кг.

Мосты Будапешта – это отдельный вид искусства и то, для чего уж точно не нужны ни входные билеты, ни туристические карты.

Всего их 9. Один другого краше. Величественные, элегантные и прекрасные, как сам Будапешт. Великолепные и днем, и ночью.

Будапешт всегда казался мне переоцененным городом, таким залюбленным туристами, открыточным, инстаграмным. А оказалось,что он открытый, живой и располагающий. Пожалуй, я вернусь к тебе, Будапешт!

Анастасия Колова

Фото автора