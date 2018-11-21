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Азиатский бум: корейская косметика все популярнее. Почему? 

Шесть шагов к идеальной коже 

С каждым годом продажи корейской косметики в России и Европе растут невиданными темпами. Крупнейшие европейские и американские косметические концерны начинают подстраиваться под тенденции, которые диктуют азиатские косметологи. Что же такого особенного в корейской косметике? Чем она отличается от европейской и отечественной? Нам рассказал директор косметического бутика «Очарование» во Владимире Андрей Харченко.

Андрей Харченко

— Корейская косметика — это особая культура по уходу за кожей. Ее фишка в том, что она состоит из минимум 6 и максимум 11 этапов ухода утром и вечером. Корейцы начинают пользоваться косметикой с 14 лет. И следят за собой намного тщательнее, чем мы. Поэтому и реже прибегают к пластическим операциям. Но главная фишка корейской косметики в том, что корейцы очень следят за качеством, за разделением по возрасту и за самим  производством.

Натуральность и  честный состав 

  • В  Корее вообще запрещено использование парабенов и красителей. То есть, когда вы покупаете корейскую косметику,  будьте уверены на 100%, что это органическая косметика. Этим азиатская косметика отличается от отечественной и даже европейской. 
  • У  них все строго с сертификацией и конечной целью продукта. То есть, если они заявляют какие-то компоненты и говорят об их конкретном действии, то можно быть уверенным, что именно так оно и будет. 
  • Косметика из Кореи четко систематизируется по классам. То есть не может быть такого, что продукт эконом-сегмента будет продаваться как люкс из-за того, что его переупаковали в какую-то более дорогую упаковку.

Все популярные марки 

Мы три года работаем с корейской косметикой. Действительно передовые технологии ухода за кожей. Отобрали самые эффективные и популярные марки:  «TONY MOLY», «THE SAEM», «THE ETUDE HOUSE», «SCINIC», « THE SKIN HOUSE».  Отмечу, что в азиатской косметике также есть  продукты всех классов: от массовых до элитных.  

 Многоступенчатый принцип

Принцип ухода в Корее отличается от европейского. Это целая система ухода, которая дает отличный  результат. Вы заметите значительные изменения состояния кожи в лучшую сторону уже через 2-3 месяца. Кожа будет сиять здоровьем и непременно скажет вам «спасибо». Вам больше не захочется прибегать к тяжелым силиконовым тональным средствам, достаточно будет только легкого  кушона  или BB-крема. 

Кушон — новое декоративное ходовое средство. Корейцы сделали его только полтора года назад, и оно потихоньку заполняет наши прилавки. Кушон включает в себя 4 фактора: тональная основа, жидкая пудра, солнцезащита SPF 50, ВВ-крем. То есть четыре в одном! Удобно и эффективно!

Правила для идеального результата

Первая и основная ступень – снятие макияжа и глубокая очистка кожи. На данном  этапе используется гидрофильное масло или щербет (кремообразное очищающее средство). Только данные средства  способны полностью очистить кожу от тонального средства, а также растворить все накопившиеся в порах загрязнения, которые, как известно, ведут к черным точкам  и воспалениям.  

Цена: от 1500 рублей

Вторая ступень – мягкое очищение (Cleansing). Обычно это умывание пенкой или мылом, подобранным под тип кожи, а также с помощью спонжа конняку, который можно использовать как самостоятельно, так и с очищающим средством.

Цена: от 600 рублей

Третья ступень – тонизирование (Toner/Freshner/Skin).  Завершить очищение, удалить остатки загрязнений, восстановить PH-баланс, освежить и успокоить кожу лица поможет тонер. Это средство содержит уже не только освежающие, но и питательные компоненты, участвует в активной подготовке кожи к дальнейшему уходу.

Цена: от 400 рублей

Четвертая ступень – эссенция (Essence/Gel). Очень многие обходят этот продукт стороной, считая его бесполезным, а зря: только благодаря эссенции вся эта система является стабильной. Эссенция является связующим звеном между очищением и дальнейшим уходом за кожей, улучшает воздействие системы в среднем на 40%.

Цена: от 800 рублей

Пятая ступень – эмульсия (Emulsion). Основная ступень в системе полноценного ухода, эмульсия прекрасно увлажняет, придает свежесть и сияние. Консистенция средства обычно тягучая, это объясняется тем, что средство очень концентрированное.

Цена: от 600 рублей

Шестая ступень – крем (Cream/Moisturizer/Balm), это завершающий этап ежедневного ухода. Крем создает на коже защитный барьер, который помогает контролировать работу сальных желез или, наоборот, водный баланс. Это незаменимое средство для ухода за кожей, требующей увлажнения и восстановления.  Кремы имеют самый богатый состав из всей линейки средств и максимально питают и разглаживают кожу.

Цена: от 600 рублей

В  бутике «Очарование»  вы всегда получите качественную консультацию. Здесь гарантируют  оригинальность продукта и знают  самые передовые тенденции корейской  косметологии.

Также в магазине действует дисконтная программа для постоянных покупателей, есть акции и подарки.    

Обязательно заходите  за оригинальной корейской косметикой!  С ассортиментом  можно ознакомиться и в интернет-магазине .

Адрес: Владимир, пр-кт Ленина, 24 (ост. «Руслан и Людмила»)

Телефон: 8-904-254-66-22.

Юлия Митина

Заглавное фото: youtube.com

ООО «Премиум»,  600015, г. Владимир, проспект Ленина, д. 25, помещение II, ОГРН 1133328006305.

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