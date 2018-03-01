Французский художник открыл старое Малышево

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Путешествие в прошлое
Благодаря старинной литографии, попавшей в руки музейщиков, у нас с вами появилась уникальная возможность увидеть один из уголков Владимирской губернии таким, каким он был в старину. Да ещё и глазами французского художника, ведь автор рисунка – уроженец Нормандии Андре Дюран (André Durand).
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Eglise de St. Nicolas
Литография содержит в себе загадку. На ней изображена некая деревянная церковь по дороге из Судогды в Муром. Об этом гласит надпись на французском языке: «Eglise de St. Nicolas entre Sudogda et Mourom» – храм Святого Николая между Судогдой и Муромом. Сотрудникам музея после кропотливой работы удалось установить, что это за село.
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Богатый заказчик
Андре Дюран (1807-1868) – выпускник Школы рисования и живописи в столице Нормандии Руане. Мастер видового жанра. В 1839 году он получил предложение совершить путешествие в Россию – запечатлеть ее древности и достопримечательности. Заказчиком, финансировавшим данный проект, стал русский и французский меценат 27-летний камер-юнкер Анатолий Николаевич Демидов (позже он получил титул князя Сан-Донато), миллионер, младший сын известного промышленника и богача Николая Никитича Демидова (из заводчиков Демидовых) от брака с баронессой Елизаветой Александровной Строгановой.
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Командировка в Россию
Обладая доходом примерно в 2 миллиона рублей в год (для первой половины XIX века это была огромная сумма), Демидов тратил большие суммы на благотворительность и различные премии, был коллекционером, поддерживал представителей творческих профессий. Эксцентричный богач, женатый на племяннице Наполеона принцессе Матильде Бонапарт, он заказал Дюрану серию российских видов и оплатил его путешествие. В течение 1839 года Андре Дюран посетил Петербург, Кронштадт, Москву, Ярославль, Владимир, Казань, Новгород, Тверь и Нижний Новгород, создав значительное количество рисунков с натуры.
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Сто рисунков
Во Владимирской губернии (он побывал в ней в конце августа – начале сентября 1839-го) он запечатлел Владимир и Муром. А еще некую Никольскую церковь по дороге между этими городами. После возвращения во Францию, Дюран репродуцировал свои рисунки в технике литографии при участии французского литографа и иллюстратора Дениса Огюста Мари Раффета. Тот, в частности, добавил в литографии так называемые стаффажные фигуры, по моде того времени считавшиеся необходимыми для оживления «архитектурных» пейзажей. В 1842 году в Париже Дюран издал альбом, где среди ста листов с изображениями несколько было посвящено Владимирскому краю.
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Новое место
Помимо Владимира и Мурома, в число литографий Дюрана попал вид села Малышево. В 1839 году оно входило в Меленковский уезд. Сегодня – в Селивановский район. Малышево известно с начала XVII столетия. С давних пор там существовала деревянная Никольская церковь. В 1844 году местный помещик отставной коллежский регистратор Владимир Михайлович Есипов инициировал строительство нового каменного храма в честь Святого Митрофана Воронежского, причем перенес и церковь, и само село на новое место – ближе к шоссе Владимир-Муром.
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На круги своя
После отмены крепостного права малышевские крестьяне в 1870 году добились того, чтобы каменная Митрофановская церковь была переименована в Никольскую. Факт сам по себе беспрецедентный! Очевидно, малышевцы очень дорожили памятью о прежнем Никольском храме, который существовал в их селе на протяжении нескольких веков. Таким образом, деревянная Никольская церковь еще существовала в 1839 году и была снесена к 1847-му, когда освятили каменный тогда Митрофановский храм. Из всех Никольских церквей на дороге между Судогдой и Муромом, малышевский деревянный храм оказался единственным, который мог запечатлеть Дюран.
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Где это было
При изучении архивных документов и старых карт выяснилось, что деревянный Никольский храм в Малышево находился там, где теперь располагается сельское кладбище – севернее шоссе Владимир – Муром. Сегодня это место занимает сосновый бор, под сенью которого и находится малышевский погост.
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Машина времени
Литография Дюрана позволяет, словно переместившись на волшебной машине времени, увидеть, как выглядело Малышево почти 180 лет назад. Сегодня это место изменилось до неузнаваемости, как, наверное, и почти все наши деревни, села, и даже города.
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Ещё одна загадка
На этом расследование, которое вели сотрудники музея, не закончилось. Приобретенная в начале 2018 года подлинная литография XIX века, которая нигде не опубликована, в своей основе, бесспорно, имеет литографию Дюрана. Однако при внимательном сличении двух литографий заметны отличия. Деревянная церковь с колокольней на обеих литографиях одна и та же, те же сарайчик перед храмом и высокое дерево справа, даже пасущиеся овцы присутствуют на обоих изображениях. Но на втором людей нет, точка съемки несколько иная, да и овцы ушли в другое место!
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Три версии
Возможны три варианта. Первый таков: попавшая в музей литография является еще одной работой Дюрана, который мог делать несколько зарисовок одного и того же места. Второй вариант: это литография другого художника, использовавшего работу Дюрана до внесения туда стаффажных фигур. Наконец, вариант третий и, пожалуй, наиболее вероятный – неизвестный художник позаимствовал пейзаж Дюрана, несколько изменив второстепенные детали первоначального изображения. Окончательной ясности во всем этом пока нет.
Автор: Николай Фролов
Французский художник открыл старое Малышево
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