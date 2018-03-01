Французский художник открыл старое Малышево

Во Владимирской губернии (он побывал в ней в конце августа – начале сентября 1839-го) он запечатлел Владимир и Муром. А еще некую Никольскую церковь по дороге между этими городами. После возвращения во Францию, Дюран репродуцировал свои рисунки в технике литографии при участии французского литографа и иллюстратора Дениса Огюста Мари Раффета. Тот, в частности, добавил в литографии так называемые стаффажные фигуры, по моде того времени считавшиеся необходимыми для оживления «архитектурных» пейзажей. В 1842 году в Париже Дюран издал альбом, где среди ста листов с изображениями несколько было посвящено Владимирскому краю.