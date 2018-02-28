Тест: что вы знаете о Судогодском районе?

В каком году Судогодская слобода стала городом Судогда? 1552 1778 1934 Правильно! Неправильно! -

Что означает на финно-угорском языке название реки Судогды, имя которой носит районный город? Извилистая Быстрая Холодная Правильно! Неправильно! -

В честь какого события построена Свято-Екатерининская церковь в Судогде? Присвоение статуса города Празднование 800-летия Крещения Руси Посещение города Екатериной Великой Правильно! Неправильно! -

Какой семье принадлежал стекольный завод и льнопрядильная фабрика, а также большая часть застройки исторического центра города? Хоневы Голубевы Храповицкие Правильно! Неправильно! -

Какая великая русская актриса впервые вышла на сцену именно в Судогде? Елена Гоголева Вера Холодная Руфина Нифонтова Правильно! Неправильно! -

Какое предприятие было крупнейшим в Судогде в годы советской власти? Льноткацкая фабрика Мебельное производство Завод стекловолокна «Красный химик» Правильно! Неправильно! -

В какой деревне Судогодского района расположено самое высокое во Владимирской области сооружение? Быково Кондряево Даниловка Правильно! Неправильно! -

На берегу какой реки Судогодского района расположен памятник природы «Фонтан»? Сойма Передел Судогда Правильно! Неправильно! -

Как называются судогодские скалы, достигающие высоты 10 метров? Болотские выси Судогодские Альпы Дюкинские карьеры Правильно! Неправильно! -

Какой судогодский праздник получил статус «Национальное событие года-2018»? День леса День Комара Муромцевские гулянья Правильно! Неправильно! -

В честь какого выдающегося хоккеиста проводится в Судогде Всероссийский турнир юных хоккеистов? Валерий Харламов Александр Рагулин Анатолий Фирсов Правильно! Неправильно! -

Где в Судогодском районе расположен уникальный замковый комплекс графа Храповицого? Село Мошок Поселок Головино Поселок Муромцево Правильно! Неправильно! -

Кому из лесоводов Судогды поставлен памятник с надписью «Творение рук твоих – лесной алмаз»? К.Ф. Тюрмер А.П. Кнорре П.К. Герле Правильно! Неправильно! -

Какой храм стоит около места слияния рек Судогды и Клязьмы в селе Спас-Купалище? Казанской иконы Божией Матери Преображения Господня Живоначальной Троицы Правильно! Неправильно! -