Тест: что вы знаете о Судогодском районе?

В каком году Судогодская слобода стала городом Судогда?
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Что означает на финно-угорском языке название реки Судогды, имя которой носит районный город?
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В честь какого события построена Свято-Екатерининская церковь в Судогде?
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Какой семье принадлежал стекольный завод и льнопрядильная фабрика, а также большая часть застройки исторического центра города?
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Какая великая русская актриса впервые вышла на сцену именно в Судогде?
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Какое предприятие было крупнейшим в Судогде в годы советской власти?
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В какой деревне Судогодского района расположено самое высокое во Владимирской области сооружение?
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На берегу какой реки Судогодского района расположен памятник природы «Фонтан»?
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Как называются судогодские скалы, достигающие высоты 10 метров?
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Какой судогодский праздник получил статус «Национальное событие года-2018»?
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В честь какого выдающегося хоккеиста проводится в Судогде Всероссийский турнир юных хоккеистов?
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Где в Судогодском районе расположен уникальный замковый комплекс графа Храповицого?
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Кому из лесоводов Судогды поставлен памятник с надписью «Творение рук твоих – лесной алмаз»?
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Какой храм стоит около места слияния рек Судогды и Клязьмы в селе Спас-Купалище?
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Как называется святой источник с купелью и часовней св. мученика Вонифатия в Спас-Купалищах?
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