Вирусный конъюнктивит: профилактика и лечение

Мария Жукова, врач-окулист:

Промойте глаза отваром ромашки, теплого чая или антисептиком для глаз. Если под рукой нет никаких средств, воспользуйтесь обычной кипяченой водой. Возьмите для каждого глаза отдельный ватный диск. Не промывайте оба глаза одним тампоном из гигиенических соображений. Это поможет предотвратить распространение инфекции на здоровый глаз.

Если в арсенале есть капли с эффектом «натуральная слеза», то воспользуйтесь ими. Капли облегчат состояние на некоторое время, снимут зуд и очистят глаза. Однако советую при первой возможности обратиться за квалифицированной медицинской помощью. Врач назначит индивидуальное лечение и проследит за течением болезни.