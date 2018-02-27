Как помочь замерзающему потеряшке?

Замерзающее потерянное животное в первую очередь нужно накормить, напоить и обогреть. Впустите его в подъезд, гараж, коридор. Сделайте ему подстилку из теплой ткани, налейте теплой воды, положите немного еды.

Если зимой в подъезде встретите забредшую кошку или собаку, не гоните их. Животному необходимо обогреться и восстановить свои силы, прежде чем оно отправится искать свой дом или более спокойное пристанище.