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Как помочь замерзающему потеряшке?

  1. Практические советы зоозащитников

    В сильные холода очень страдают домашние животные, потерявшие свой дом и хозяев. Кошки и собаки без еды и питья могут прожить на морозе не более 4 часов. Длительное пребывание на улице может принести их здоровью непоправимый урон.

    Владимирский зоозащитник Екатерина Лукьянова рассказывает, как помочь потеряшкам в студеные зимние дни.

     

  2. Даем пищу и кров

    Замерзающее потерянное животное в первую очередь нужно накормить, напоить и обогреть. Впустите его в подъезд, гараж, коридор. Сделайте ему подстилку из теплой ткани, налейте теплой воды, положите немного еды.

    Если зимой в подъезде встретите забредшую кошку или собаку, не гоните их. Животному необходимо обогреться и восстановить свои силы, прежде чем оно отправится искать свой дом или более спокойное пристанище.

  3. Фотографируем и ищем хозяина

    Сфотографируйте найденную кошку или собаку и разместите фотографии в группах «Зоохелп33» и «Ищу дом» в соцсетях «Одноклассники» и «ВКонтакте». Таким образом можно найти хозяина потерявшегося животного или новые добрые руки для него.

    Популярные владимирские группы в соцсетях типа «Подслушано во Владимире» – тоже подходящая площадка для поиска хозяев потеряшки. Как это происходит в реальности, читайте на prizyv.tv

    Фото: animal-store.ru

  4. Обращаемся к ветеринару

    Если животное ранено или выглядит больным, необходимо обратиться в любую близлежащую ветеринарную клинику. В некоторых из них имеются стационары, где можно на несколько дней оставить больное животное. Но будьте готовы за это заплатить. Тут уж помогать, так помогать!

    Необходимо также сделать фотографию такого потеряшки и разместить его в соцсетях. Неравнодушных людей много. Страдающему животному обязательно помогут!

    Фото: mygazeta.com

    Автор: Татьяна Лысова
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Обсуждение 1

  • Елена:
    27.02.2018 в 21:17

    Да,потеряшек жалко!Спасибо за совет,что можно сфотографировать и разместить в соцсетях,как-то иногда теряешься и недогадаешься!..

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