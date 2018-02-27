Как ухаживать весной за домашними джунглями

Олеандр – это средиземноморский пышно цветущий кустарник. Любит солнце и обильный полив. Спокойно переносит перепады температур и сквозняки. В период цветения – с марта по октябрь – нуждается в постоянной подкормке. Раз в десять дней поливаю свои олеандры разведенным в воде универсальным удобрением для комнатных растений.

Размножается олеандр черенкованием. Причем на черенки надо срезать только одревесневшие веточки растений. Лучше всего они укореняются именно в марте-апреле.

