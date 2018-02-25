Тимофей Копылов: «В спорте мальчик должен сделать свой выбор, а не родительский»

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Голосистый эксперт
Тимофей Копылов, примерный отец и финалист шоу «Голос»: «Навязывать сыну свой выбор спортивной секции не нужно. Главное – помочь ребенку понять, чего он хочет, к чему предрасположен. Подвижным и активным детям подойдут единоборства. Более усидчивым – шахматы. С другой стороны, если ребенок, грубо говоря, раскормленный, то в борьбе ему явно будет лучше, чем в плавании». Фронтмен «Рекорд Оркестра» помогает подобрать подходящее занятие для юного атлета.
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Порхай, как бабочка, и жаль, как пчела!
«Бокс – это хороший вид спорта. Это в первую очередь решительность. Здесь вместо того, чтобы уклониться от удара, тебе приходится идти на удар. Есть классный фильм «Малышка на миллион», Клинт Иствуд там прекрасно рассказал про бокс».
Будущих Поветкиных и Лебедевых тренируют в спортивном центре «Молодежный» по адресу: г. Владимир, Октябрьский проспект, д. 41-б.
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Танцуй, пока молодой!
«Мужчина должен веселить женщину. Это одно из его предназначений. Конечно, девушке и жене будет приятно танцевать с человеком, которому медведь на ноги не наступил. Своего сына я бы в танцы не отдал – тусовка там, на мой взгляд, такая сомнительная (смеется). Но если ребенок сильно хочет – пожалуйста».
Если миссия вашего ребенка – взрывать танцпол, его ждут в танцевально-спортивном клубе «Баланс» (Арт-Дворец) во Владимире на улице Северной, д. 2-а.
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Играй, как Бэкхем!
«Футбол давно превратился из спорта в бизнес. Пора его перевести в любительский спорт, каким он и был изначально. А пока у нас есть прекрасные русские народные игры, которые развивают ребенка не меньше. Отдавать мальчика в футбол я бы не стал. В современных реалиях талант может не пробиться. А пробьется тот, у которого папа богаче».
И все же если ваш сын грезит финалом Лиги Чемпионов, приходите в спортивный центр «Молодежный» – Владимир, Октябрьский пр-т, д. 41-б
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Ставь мат!
«Шахматы – это очень хорошо и нужно. Это мозги, решительность, логическое мышление. Я этот вид спорта полностью одобряю. Даже если сын не станет великим игроком, то приобретет много полезных для жизни навыков».
Научить ребенка отличать гамбит от дебюта, цейтнот от цугцванга, а Карпова от Каспарова можно в ДЮСШ по шахматам № 2 в областном центре на Юбилейной, д. 56
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Стреляй в яблочко!
«Я считаю, что каждый мальчик должен владеть оружием, знать как оно устроено, и уметь им пользоваться. Для настоящего мужчины стрельба не должна быть шоком. Уметь стрелять – это очень круто».
Снайперские качества развивают во владимирском Дворце творчества юных, на улице Мира, д. 8
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Научись защищать и защищаться!
«Любые единоборства, особенно восточные – отлично. Они учат защищать себя и близких, принимать правильные решения, уничтожают лень. Правильные мысли взращивают в голове у детей».
Карате шотокан и киокусинкай, дзюдо и рукопашный бой – все это можно изучить в спортивном центре «Милосердие и порядок» во Владимире на улице Юбилейная, 76.
Автор: Юлия Митина
Тимофей Копылов: «В спорте мальчик должен сделать свой выбор, а не родительский»
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