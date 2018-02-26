Сто один постный салат из картошки

Сварите или запеките обычную картошку. Добавьте к ней несколько постных продуктов. Заправьте уксусом, соевым соусом или растительным маслом (в разрешенные дни поста). И каждый день у вас на столе будет новый салат.

Не верите? Посмотрите подборку рецептов наших бабушек и убедитесь, как это вкусно и просто.