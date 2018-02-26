Сто один постный салат из картошки

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Простые и доступные рецепты наших бабушек
Сварите или запеките обычную картошку. Добавьте к ней несколько постных продуктов. Заправьте уксусом, соевым соусом или растительным маслом (в разрешенные дни поста). И каждый день у вас на столе будет новый салат.
Не верите? Посмотрите подборку рецептов наших бабушек и убедитесь, как это вкусно и просто.
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По-суздальски с грибочками и солеными огурцами
Нам понадобятся (на 4 порции): картофель отварной – 3-4 шт., огурцы соленые – 2 шт., грибы маринованные (или соленые) – 100 г, зелень укропа и петрушки – 1 пучок, лук зеленый – 2-3 шт., масло растительное, перец черный молотый – по вкусу.
Маринованные грибы и соленые огурцы нарежьте кубиками. Картофель, сваренный в «мундире», почистите и нарежьте также кубиками. Смешайте с огурцами и грибами. Зелёный лук, укроп и петрушку измельчите и добавьте в салат. Поперчите, заправьте растительным маслом и перемешайте.
Этот салат вошел в «Гастрономическую карту Владимирской области». Гостей Суздаля потчуют им за 370 рублей. А дома он получится в 5 раз дешевле.
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По-владимирски: теплый со свежими огурчиками
Нам понадобятся (на 2 порции): картофель (крупный) – 3 шт., огурцы свежие – 2 шт., лук репчатый (средний) – 1 шт., соль, масло растительное нерафинированное – по вкусу.
Очистите свежий картофель и нарежьте на кубики. Почему нарезаем до варки? Потому что, во-первых, сварится очень быстро; во-вторых, хорошо сохранится форма.
Пока картошка варится, огурчики также нарежьте кубиками. Мелко нашинкованный лук ошпарьте кипятком, чтобы исчезла горечь.
Готовый картофель откиньте на дуршлаг, чтобы стекла вода. И сразу смешайте овощи в миске и посолите. Пока еще теплый, салат сразу подают на стол.
Главный секрет этого салата заключается в том, что заправляется он исключительно ароматным нерафинированным маслом.
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Винегрет по-муромски
Нам понадобятся (на 2 порции): картофель – 2 шт., свекла – 1 шт., лук репчатый – 1 шт., масло растительное – 30 мл, хрен тертый – 1,5 ч. ложки, уксус яблочный – 0,5 ч. ложки, чеснок – 1 долька, соль.
Сварите картофель и свеклу. Остудите их, очистите и нарежьте кубиками. Лук также нарежьте кубиками и слегка обжарьте на сковороде в разогретом растительном масле.
Соедините вареные овощи и обжаренный лук. Добавьте уксус, измельченный чеснок, соль и хрен. Аккуратно все перемешайте.
Украсьте готовый салат горчицей в зернах, свежей зеленью и подавайте к столу. Особенно вкусно такое блюдо в дуэте с маринованными или солеными огурчиками.
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По-меленковски с капусточкой
Нам понадобятся (на 3 порции): картофель – 5-6 шт., квашеная капуста – 200 г, лук репчатый – 1 шт., соль, масло растительное – по вкусу.
Отварите картофель в мундире. Остудите его, почистите и нарежьте кубиками. Мелко нарежьте лук. В миску смешайте картофель, лук и квашеную капусту. При необходимости посолите и заправьте салат растительным маслом. Украсьте зеленью.
Автор: Татьяна Лысова
Сто один постный салат из картошки
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