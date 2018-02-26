Жизнь после работы: разбавь недельную рутину!

Фильм “Черная пантера”

Где: Киномакс-Буревестник, РусьКино

Когда: с 26 февраля

Сколько стоит: от 350 р.

Зачем: “Черная пантера” – это шикарный экшн с хорошими шутками и самыми современными спецэффектами. Каждый цент из 200 миллионов долларов бюджета потрачен на то, чтобы вы не скучали. Действие картины разворачивается после событий, рассказанных в фильме «Первый мститель: Противостояние». По сюжету главный герой Т’Чалла возвращается домой в изолированную страну Ваканду, чтобы унаследовать трон. Но вместо спокойного правления его ожидает борьба со старым врагом.