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Жизнь после работы: разбавь недельную рутину!

  1. Спектакль в кино

    Видеоверсия спектакля “Женщина, не стоящая внимания”

    Где: Киномакс-Буревестник

    Когда: 28 февраля в 19:00

    Сколько стоит: 450 р.

    Зачем: если вам нравятся шутки Оскара Уальда и не пугают субтитры, обязательно посмотрите новый спектакль от Доминика Дромгула, бывшего художественного руководителя лондонского театра “Глобус”. По сюжету молодая американка, английский лорд и невинный юноша становятся гостями достаточно странного домашнего приёма. А ещё есть загадочное письмо. А ещё – женщина, живущая по соседству, скрывающая старый секрет…

  2. Блокбастер от Marvel

    Фильм “Черная пантера”

    Где: Киномакс-Буревестник, РусьКино

    Когда: с 26 февраля

    Сколько стоит: от 350 р.

    Зачем: “Черная пантера” – это шикарный экшн с хорошими шутками и самыми современными спецэффектами. Каждый цент из 200 миллионов долларов бюджета потрачен на то, чтобы вы не скучали.  Действие картины разворачивается после событий, рассказанных в фильме «Первый мститель: Противостояние». По сюжету главный герой  Т’Чалла возвращается домой в изолированную страну Ваканду, чтобы унаследовать трон. Но вместо спокойного правления его ожидает борьба со старым врагом.

    фото: forbes.com

  3. Симфонии Моцарта

    Концерт “Весенние ритмы”

    Где: Владимирская областная филармония

    Когда: 1 марта в 18:30

    Сколько стоит: 350 р.

    Зачем: если вы никогда не слышали Моцарта в исполнении камерного струнного оркестра – не упустите этот шанс! Солировать будут наша землячка Ирина Фридман и виртуозный пианист Владимир Петров. Если вы искушённый в классической музыке слушатель, приходите поздравить худрука оркестра Александра Сонина. Концерт посвящён его 60-летию.

  4. Опера во Владимире

    “Гала-концерт трёх басов”

    Где: Владимирская областная филармония

    Когда: 2 марта в 18:30

    Сколько стоит: от 450-900 р.

    Зачем: под аккомпанемент Владимирского русского оркестра выступят выдающиеся басы нашего времени, звезды лучших оперных театров мира. Солисты Большого Руслан Розырев и Федор Тарасов, солист Московского театра “Новая опера” Андрей Фетисов исполнят самые знаменитые арии Федора Шаляпина. Концерт проходит в рамках Шаляпинского фестиваля.

    фото: russian7.ru

  5. Дикая милота

    Контактный зоопарк

    Где: ТЦ “Крейсер”

    Когда: всю неделю с 10:00 до 21:00

    Сколько стоит: от 100 до 200 р.

    Зачем: сможете погладить кроликов, зайцев, белок, енотов, обезьянок, африканских ёжиков и павлинов. В будний день посещение обойдётся вам в два раза дешевле. Для детей до трёх лет вход бесплатный.

    фото: uaomos.news
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