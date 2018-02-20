Ощутите дух уходящей Владимирской Руси

Село Дуброво нынешнего Селивановского района стоит на реке Ушне при впадении в неё речки Кетруги и рядом с Климовским оврагом, тянущимся на десяток километров. Сегодня это старинное русское село все больше привлекает внимание паломников и туристов. Там до сих пор возможно ощутить дух уходящей Владимирской Руси, увидеть облик селения таким, каким его видели наши предки. Про подобные места говорят – «намоленное».

Родник Иулиании Лазаревской

В годы гонений на религию в СССР Троицкий храм в Дуброво (в нынешнем году ему исполняется 185 лет) никогда не закрывался, благодаря чему туда приносили уцелевшие иконы и утварь из соседних закрытых и разоренных церквей. Впрочем, дубровский храм не раз грабили, поэтому особых древностей и ценностей там нет. Тем не менее на всю округу Дуброво знаменито именно в качестве духовного православного центра.

В трех километрах от села в лесу известен родник, почитаемый в качестве святого источника праведной Иулиании Лазаревской, или Муромской. Ее образ когда-то был обретен около этого родника. Ежегодно в Духов день к этому источнику из Троицкого храма в Дуброво совершается крестный ход.

Выходцами из деревни Делово дубровского прихода была семья Гузиковых, к которой принадлежит архиепископ Сергиево-Посадский Феогност (сам архиерей родился в Селиваново).

С 1988 года уже почти 30 лет он является бессменным наместником Троице-Сергиевой лавры, владениями которой когда-то были и Дуброво, и Делово. При этом высокопреосвященный Феогност является первым епископом-наместником лавры за всю ее многовековую историю.

Деревянные надгробия

На старом сельском кладбище в Дуброво, которое находится в сосновом бору в полукилометре от Троицкой церкви, имеется семейный некрополь Гузиковых, в том числе могила отца владыки. Там установлены небольшая деревянная часовня и высокие резные деревянные кресты тонкой работы, по всей видимости, выполненные местным мастером-резчиком С.И. Агеевым.

Когда-то именно такие деревянные надгробия были распространены на погостах Владимирского края, но за давностью времени давно сгнили и не сохранились. Поэтому подобные воссозданные образцы в Дуброво представляют собой почти достопримечательность, привлекающую внимание любителей старины.

В неприметных сельских храмах, на старых погостах, на берегах без устали струящих воды лесных речек в вековых борах и березовых рощах сохраняется что-то особенное, трудно обозначаемое словами, без чего невозможно представить нашу малую родину.

История Дуброво

Село известно со средних веков, когда оно входило в обширный дореформенный Муромский уезд и было центром Дубровского стана. Вероятно, когда-то там была дубрава, давшая имя селу, но от нее давным-давно ничего не осталось.

В старину, при великих князьях Иване III и Василии III, Дуброво с округой являлось вотчиной муромских служилых дворян Киселевых, легендарный предок которых Свентольдий Кисель служил воеводой еще при великом князе Киевском Владимире Мономахе.

Едва ли не первый известный из владельцев Дуброво Иван Александрович Киселев в 1450-е годы служил великокняжеским воеводой в Великом Устюге, а его сын Михаил Иванович Киселев в начале 1460-х воеводствовал в Нижнем Новгороде.

Внук первого и сын второго дубровский вотчинник Федор Михайлович Киселев при Иване III выполнял важные дипломатические поручения. В 1489 году он являлся фактически великокняжеским наместником в зависимой тогда от Москвы Казани. Там собирал пошлины, неумеренно обирая казанцев, безуспешно жаловавшихся на него Ивану III.

В 1502-м великий князь послал Ф.М. Киселева на переговоры с крымским ханом Менгли I Гиреем с задачей использовать крымцев как посредников для заключения с Литвой. В 1506 году после неудачного для русских похода на Казань воевода Федор Киселев во главе конного отряда прикрыл отход основного московского войска и неподалеку от Мурома разбил авангард казанцев.

Дар монастырю

Сын Федора Семен Киселев в 1540-е годы, уже при Иване Грозном, служил воеводой в Новосиле (в нынешней Орловской области) – тогда важной пограничной крепости. В 1550 году он передал село Дуброво с окрестными деревнями и пустошами Троице-Сергиеву монастырю с условием «написать в вечный сенаник [синодик] его и его родителей, а если он захочет постричься, то принять его в монастырь и дать ему келью и похоронить в обители, жить ему в своей отчине до смерти и монастырь не имеет права ни променять, ни продать ее».

Род Киселевых продолжился от родного брата Семена – Степана Федоровича Киселева, муромского городового дворянина при Иване Грозном. Его потомком является генерал от инфантерии граф Павел Дмитриевич Киселев – известный государственный деятель, первый в России министр государственных имуществ в 1837-1856 гг., реформировавший быт государственных крестьян, в том числе и в бывшей вотчине своих предков селе Дуброво.

Слободка и нищие

Во владении Троице-Сергива монастыря, а потом – лавры, дубровская вотчина оставалась 224 года. В сохранившихся писцовых книгах владений Троице-Сергиева монастыря 1593-1594 гг. дубровская вотчина описывается следующим образом: «в селе Дуброве церковь Михаила Архангела – древяна вверх, а в церкви образы и книги и свечи и всякое церковное строение – приходских людей; при церкви поп Григорий Иванов, пономарь и проскурница; двор коровей да служних два двора, 47 дворов, бобыльских 23 двора и 7 пустых…, около монастыря городьба, да роща березовая…, за рощей слободка, а в ней живут нищие».

Известно, что в середине XVIII столетия при Дуброво имелось обширное монастырское хозяйство: водяная мельница, конный завод, скотный двор и пасека, принадлежавшие Троице-Сергиевой лавре. В описании дубровского имения 1770-х гг. указывается «земля иловатая, хлеб – средственный, покосы хороши, лес строевой и дровяной, крестьяне на пашне».

Посредственные урожаи из-за невысокого плодородия «иловатой» земли стали причиной того, что среди дубровских крестьян во второй половине XVIII – начале XIX веков получил развитие офенский промысел, хотя и не в таком масштабе, как в соседних Вязниковском и Ковровском уездах.

Каменных храм

В 1764 году после секуляризации церковных имений по указу Екатерины II село Дуброво перешло в ведение Коллегии экономии синодального правления, а в 1786-м официально стало казенным селением.

Деревянная Михаило-Архангельская церковь в селе Дуброво существовала с XV столетия. Ее здание периодически обновлялось. Известно, что в 1703 году очередной дубровский храм во имя Архангела Михаила сгорел и был вновь отстроен также деревянным.

Эта последняя деревянная церковь простояла в селе до 1833-го, когда на средства крестьян села Дуброво и приходских деревень был возведен каменный храм во имя Живоначальной Троицы об одной главе с приделами во имя святого Архистратига Михаила и святой мученицы Параскевы, а также с трехъярусной колокольней.

Церковь, построенная в архитектурном стиле классицизма, существует в Дуброво до сих пор. В нынешнем году ей исполняется 185 лет. К юго-востоку от храма была возведена каменная часовня, по всей видимости, на месте прежней деревянной церкви.

90 селян и дачники

После учреждения Владимирской губернии в 1778 году село Дуброво осталось в Муромском уезде, где состояло вплоть до 1929-го, после чего вошло в состав новообразованного Селивановского района.

В 1895 году в Дуброво насчитывалось 169 крестьянских дворов, население составляло 870 человек. В селе действовали сукновальня, овчинно-выделочное заведение, две маслобойни, два смольных заведения, дегтярное заведение и кузница. Там имелись волостное правление и церковно-приходская школа.

Сегодня в Дуброво проживают около 90 человек, не считая дачников. Село входит в Новлянское сельское поселение Селивановского района.

Николай Фролов

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