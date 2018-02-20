Точечный массаж для улучшения иммунитета от фитнес-эксперта Сергея Сафонова

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Эффективный и безопасный способ для всех
Точечный массаж не имеет противопоказаний и доступен абсолютно всем. Он поможет вам укрепить иммунитет и создать эффективную защиту от вирусных заболеваний. Призер этапа Кубка мира по плаванию на открытой воде, мастер спорта Сергей Сафонов из города Владимира показывает, как правильно это делать.
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Основные правила выполнения массажа
Надавите на кожу в указанной зоне указательным или средним пальцем (можно сразу двумя). Делайте вращательные движения, как будто что-то вкручиваете. 9 раз в одну сторону (по часовой стрелке), затем 9 раз в другую (против часовой стрелки).
На точку 3 (зону сонной артерии) не надавливайте сильно, чтобы не перекрыть поток крови. На точку 4 нажимайте только сверху вниз.
На точки, расположенные симметрично, можно воздействовать обеими руками одновременно или по очереди – как вам удобно.
Необходимо массировать все точки – с 1-й по 9-ю, не пропуская ни одной. Иначе не получите эффекта в полном объеме.
Для профилактики простудных заболеваний массаж рекомендуют делать 1-2 раза в день, во время эпидемий ОРВИ – 4 раза в день. Во время заболевания массаж проводят каждые 1,5 – 2 часа.
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Укрепляем дыхательный аппарат
Точка 1 связана со слизистой оболочкой трахеи, бронхов, а также с костным мозгом. При массаже этой точки уменьшается кашель, улучшается кроветворение.
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Повышаем сопротивляемость организма
Точка 2 связана со слизистой оболочкой нижних отделов глотки, гортани, а также с тимусом (вилочковой железой), регулирующим иммунные функции организма. Массаж этой точки повышает сопротивляемость инфекционным болезням.
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Регулируем кровоснабжение
Точки 3 связаны со слизистой гортани, глотки, с каротидным гломусом и щитовидной железой. При воздействии на эти зоны регулируется химический и гормональный состав крови, улучшается голос, исчезает охриплость.
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Поднимаем тонус
Точки 4 связаны со слизистой оболочкой задней стенки глотки, гортани и верхним шейным симпатическим нервным узлом, который регулирует деятельность всех сосудов головы, шеи и туловища. Нормализуется вегетососудистый тонус. Проходят головные боли и головокружения.
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Нормализуем работу сердечно-сосудистой системы
Точка 5 расположена в области VII шейного и I грудного позвонков. Она связана со слизистой оболочкой трахеи, глотки, пищевода, а главное – с нижним шейным симпатическим нервным узлом. Массаж этой точки нормализует деятельность сосудов, сердца, бронхов, легких.
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Развиваем слух
Точки 6 связаны со слизистой среднего уха, вестибулярным аппаратом. При воздействии на эти зоны перестают болеть уши, улучшается слух, ускоряется развитие речи, предупреждается заикание и уменьшаются головокружения в транспорте, на качелях.
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Повышаем работоспособность
Точки 7 связаны со слизистыми лобных пазух решетчатых костей носа, а также лобными отделами мозга. Уменьшается головная боль, проходит косоглазие. Улучшается память, внимание, работоспособность.
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Улучшаем настроение
Точки 8 связаны со слизистыми оболочками гайморовых пазух и полости носа, а также со стволовыми структурами мозга и гипофиза. Эти зоны можно назвать “зонами жизни”. При воздействии на них дыхание становится свободным. Улучшается настроение, поведение, характер, нормализуется рост и вес.
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Стимулируем работу всего организма
Воздействие на зоны рук (точка 9) приводит к нормализации многих функций организма и усиливает работу всех вышеперечисленных зон, стимулирует работу головного мозга и всего организма.
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Полезные советы от пловца и тренера
Еще несколько полезных советов для укрепления иммунитета от основателя владимирской школы плавания для взрослых Сергея Сафонова:
Автор: Татьяна Лысова
Фото и видео: Дмитрий Киреев
Точечный массаж для улучшения иммунитета от фитнес-эксперта Сергея Сафонова
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Обсуждение 2
Обычно прошу коллег потыкать
Классный парень!