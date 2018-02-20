Точечный массаж для улучшения иммунитета от фитнес-эксперта Сергея Сафонова

Надавите на кожу в указанной зоне указательным или средним пальцем (можно сразу двумя). Делайте вращательные движения, как будто что-то вкручиваете. 9 раз в одну сторону (по часовой стрелке), затем 9 раз в другую (против часовой стрелки).

На точку 3 (зону сонной артерии) не надавливайте сильно, чтобы не перекрыть поток крови. На точку 4 нажимайте только сверху вниз.

На точки, расположенные симметрично, можно воздействовать обеими руками одновременно или по очереди – как вам удобно.

Необходимо массировать все точки – с 1-й по 9-ю, не пропуская ни одной. Иначе не получите эффекта в полном объеме.

Для профилактики простудных заболеваний массаж рекомендуют делать 1-2 раза в день, во время эпидемий ОРВИ – 4 раза в день. Во время заболевания массаж проводят каждые 1,5 – 2 часа.