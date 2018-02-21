Шесть согревающих лайфхаков

Покупать его лучше не в гипермаркетах по акции, а в специализированных магазинах. Изделия, которые вы там найдете, отличаются высоким содержанием шерсти. Именно она и будет вас греть. А вот термобелье из спортивных магазинов, пусть даже и качественное, подойдёт только спортсменам. Оно рассчитано на большие физические нагрузки, активное кровообращение. Во время неторопливой прогулки тепла может и не хватить. Полный комплект шерстяного термобелья со штанами и лонгсливом (футболка с длинным рукавом) вам обойдется примерно в три тысячи рублей.