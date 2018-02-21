Шесть согревающих лайфхаков

-
Весна задержится
На севере говорят: выживает не закаленный, а хорошо одетый. Хотя к праздникам температура во Владимире успела уйти в изрядный минус, это еще не повод отсиживаться дома. Учиться противостоять морозу никогда не поздно, тем более – в конце февраля. Для того, чтобы во время прогулки вы не превратились в сосульку, редакция prizyv.ru подготовила список согревающих лайфхаков.
-
Термобелье - это сила!
Покупать его лучше не в гипермаркетах по акции, а в специализированных магазинах. Изделия, которые вы там найдете, отличаются высоким содержанием шерсти. Именно она и будет вас греть. А вот термобелье из спортивных магазинов, пусть даже и качественное, подойдёт только спортсменам. Оно рассчитано на большие физические нагрузки, активное кровообращение. Во время неторопливой прогулки тепла может и не хватить. Полный комплект шерстяного термобелья со штанами и лонгсливом (футболка с длинным рукавом) вам обойдется примерно в три тысячи рублей.
-
Много одёжек, все без застёжек
Один из самых простых способов не замёрзнуть на прогулке – одеться, как капуста. Поверьте, тонкая кофта и натянутый поверх неё блейзер будут греть намного лучше, чем всего один толстый свитер. Секрет прост – тепло помогает сохранять тонкие прослойки воздуха между слоями одежды, которую, к слову, лучше всего выбирать из натуральных материалов вроде шерсти
-
Технологии XXI века
Если вы знаете заранее, что находиться на холоде придётся очень долго, закажите в интернете химические термопакеты. Они нагреваются при вскрытии упаковки, температуру держат до 10 часов. Упаковка из нескольких штук стоит не больше 100 р. Ещё один тёплый помощник – микроволновые грелки в виде игрушек. Стоят они в районе двух тысяч, но греть умеют не хуже мыслей о зарплате! Вы просто помещаете их в СВЧ-печь (читайте инструкцию!) и ждёте пару минут. Приятного тепла хватит на продолжительную прогулку.
-
Отказываемся от украшений
Перед тем, как выходить на мороз, всегда снимайте металлические украшения. Они остывают всего за пару минут и сразу начинают активно поглощать тепло тела. По этим же причинам следует отказаться от очков в металлической оправе в пользу контактных линз.
-
Варежки - the best!
В перчатках, конечно, удобнее, но в сильные морозы они вам не помогут. В отличии от старых-добрых рукавичек, связанных бабушкой! Если за окном -20°С, то натяните под варежки тонкие митенки. Так ваши руки гарантированно останутся в тепле.
-
Секреты Славы Логинова
Наш коллега Слава Логинов, многим хорошо известен своими стримами с владимирских улиц. Чтобы выдавать годный контент в любую погоду, приходится прибегать к определённым хитростям:
Слава Логинов, обозреватель “Призыва”
“Мой рецепт противостояния непогоде прост: двойные стельки и запас бутербродов в рюкзаке. На холоде тело очень быстро расходует энергию, если ее не хватает, начинаю резко замерзать. А так, съел тормозок, попрыгал поэнергичнее – и вот уже согрелся. Однажды была съёмка, часов 5 пришлось простоять на морозе. Решил воспользоваться советом одного знакомого рыбака – наклеить на предплечья по перцовому пластырю. Что сказать, средство эффективное, но на короткое время. Советую применять только в экстренных случаях. И, наконец, главный совет: ни в коем случае не курите на морозе. Во-первых, это вредно в любую погоду. Во-вторых, никотин сужает сосуды, так вы замёрзнете в два раза быстрее”
Автор: София Шепеля
Шесть согревающих лайфхаков
Просмотры:
Обсуждение