Пять крутых трендов в маникюре

Ногти – это яркая деталь модного образа. Вместе с весенне-летними тенденциями в одежде и мейкапе дизайнеры выдают порцию новых направлений в маникюре. Я просмотрела фото с показов и выделила пять самых крутых трендов.

Металлик

Металлик – это мощная тенденция, которую легко проследить буквально во всем, начиная с одежды и обуви, заканчивая тенями для глаз. Ногти – не исключение. Дизайнеры предлагают спокойное серебро и роскошное золото. Если вы предпочитаете цвет, то тоже с металлическим сиянием.

Стразы и глиттер

Еще один ослепительный тренд – стразы и глиттер. Причем покрывать ими можно как весь ноготь (о, да!), так и точечно. Безудержная роскошь близка владимирским модницам. Весной и летом сиять можно абсолютно легально.

Анималистический принт

Зебр, леопардов и рептилий в этом жарком сезоне носим даже на ногтях – да здравствуют 90-е! Расцветку можно сделать природной, но дизайнеры пошли дальше и оставили только форму, залив ее яркими цветами.

Надписи на ногтях

Буквы на ногтях – что-то новенькое, да? Пишем целыми словами – на каждом ногте по букве или просто несвязные литеры, желательно на латинице. Отличная возможность выразить свою позицию или признаться в любви, написав имя своего единственного.

Ногти в тон теней

Раньше подбирали сумку в тон обуви, сейчас модно подбирать цвет лака для ногтей под тени для век. Игра становится все интереснее! Совпадение цвета или оттенков – это под силу только самым продвинутым модницам. Заметит не каждый, но знаток оценит!

Все, что нужно для модного маникюра (а также педикюра и не только) можно купить в одном месте. Открыла для себя отличный магазин “Индустрия красоты”. Делюсь:

Сеть магазинов “Индустрия красоты”

г.Владимир

пр-т Ленина, 14,

ул. Добросельская, д. 171Б

ТЦ «Алмаз», 1 Этаж

nail-industry.ru

Я рассказала только о пяти самых ярких тенденциях в маникюре. По-прежнему актуальны пастельные и темные цвета. Красный и неон тоже с нами. А самое модное (всегда!) – аккуратные ухоженные ногти, пусть даже и без лака.

С любовью, МоднаЯ

Фото: freshdesignpedia.com