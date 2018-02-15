Первый раз в первый класс: всё о подаче заявления в школу

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На старт, внимание...
Ребенку в этом году идти в первый класс? Начните думать об этом уже сегодня. Многие родители во Владимире уже подали заявления в школу. И вам стоит быстрее реализовать шанс попасть в класс к желаемому учителю. Prizyv.ru расскажет, какие для этого нужны документы, когда и куда их следует подать и можно ли самому выбрать школу для поступления.
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Подаём заявление вовремя
Заявления в школу в областном центре начали принимать с 1 февраля. Официально их приём продлится до конца июня. Это для тех, чьи дети будут учиться в школе, прикрепленной к месту их прописки. Список учебных учреждений и закреплённых за ними районов – здесь. Отказать в приёме документов в “приписанной” школе вам не имеют права даже если свободных мест нет.
Для тех, кто определяет ребёнка в школу на иных основаниях – не по месту постоянной прописки – приём на оставшиеся места будет объявлен с 1 июля 2018 года.
Если в указанные сроки вы подать заявление не успели, не расстраивайтесь. Можно сделать это и в конце августа. Но, скорее всего, ребёнка определят уже не в тот класс, в который вам хочется, а в тот, где меньше учеников.
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Собираем документы
Обязательно надо иметь на руках:
– фотографию ребенка
– заявление на прием ученика
– паспорт одного из родителей
– справку о месте проживания ребенка
– медицинскую карту формы 026/у-2000
– оригинал и копию свидетельства о рождении ребенка
Документы, которые могут попросить дополнительно:
– СНИЛС ребенка
– копию полиса ОМС
– характеристику из детского сада
– копии удостоверений личности родителей
По закону, если вы не сможете предоставить последние 4 вида документов, то вас все равно обязаны принять в школу. Но для экономии своего времени и нервов, лучше иметь все бумаги на руках.
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Способы подачи заявления
Заявление можно подать двумя способами. Лично отнести в учебное заведение либо воспользоваться порталом государственных услуг. В первом случае вам нужно посетить школу и написать заявление на имя директора. Второй способ проще – всё можно сделать из дома. Но есть свои нюансы: портал нередко “зависает”, и документы надо держать наготове, чтобы быстро ввести все данные.
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Можно ли подать заявление сразу в несколько школ?
Ирина Пенькова, заместитель начальника управления образования г. Владимира
“Безусловно, родитель может обратиться сразу в несколько школ. В течение 7 дней после подачи заявления в учебном заведении, к которому вы прикреплены, издается приказ о поступлении. Таким образом, ребенок может быть зачислен сразу в несколько школ. А родителям остается только выбрать. После того, как они определятся с одной школой, в остальных издадут приказ об отчислении”.
Хотим отдать ребёнка в гимназию? Что для этого можно сделать?
“Подается заявление любым родителем вне зависимости от места проживания. А далее гимназия, если есть конкурса, определяет условия зачисления. Это зависит конкретно от самой гимназии. Если вы зачисляетесь от 5-го класса и выше, то гимназия имеет право проводить индивидуальный отбор детей согласно критериям, которые определены приказом департамента образования”.
Автор: Юлия Митина
Первый раз в первый класс: всё о подаче заявления в школу
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