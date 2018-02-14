Поскользнулся, упал, очнулся – гипс!

К сожалению, за ушиб нередко принимают вывих или перелом. Признаки такой гололедной травмы: резкая боль, отек, укорачивание поврежденной конечности и затрудненность движения ею.

Первая помощь при подозрении на перелом или вывих – охлаждение места повреждения и обездвиживание участка для предупреждения смещения обломков кости. Если вы не можете пошевелить пальцем, рукой или ногой, обездвижьте суставы выше и ниже больного места фиксирующей повязкой или импровизированной шиной. Она может быть сделана из того, что окажется под рукой: дощечка, картон, свёрнутый журнал, рулон плотной ткани. Можно использовать своё тело, как шину: повреждённая нога привязывается к целой, сломанный палец – к здоровому. Поврежденную в области предплечья руку подвяжите шарфом и заложите за борт одежды.

Лед или снег поместите в пакет и приложите к месту перелома или вывиха – это уменьшит отек. При сильной боли примите анальгетики (анальгин, пенталгин, баралгин, темпалгин и пр.).