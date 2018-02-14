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Поскользнулся, упал. Очнулся – гипс

Простое падение – серьезные последствия

  1. Простое падение – серьезные последствия

    Ушибы, вывихи, переломы, сотрясение мозга… Падение на обледенелой, плохо очищенной зимней дороге может обернуться серьезными последствиями. Как себя вести в такой ситуации, рассказывает врач-реабилитолог Светлана Мустаева.

  2. При ушибе помогут компресс и мази

    Бодро вскакивать после падения и продолжать спешить по важным делам – ошибка. Хорошо, если вы отделались только легким ушибом. Тогда можно обойтись без вмешательства врача.

    Первая помощь при легком ушибе – холодный компресс. Обработайте больное место рассасывающим синяки гелем или мазью с обезболивающим эффектом (например, троксевазин).

  3. Первую помощь при переломе оказываем сами

    К сожалению, за ушиб нередко принимают вывих или перелом. Признаки такой гололедной травмы: резкая боль, отек, укорачивание поврежденной конечности и затрудненность движения ею.

    Первая помощь при подозрении на перелом или вывих – охлаждение места повреждения и обездвиживание участка для предупреждения смещения обломков кости. Если вы не можете пошевелить пальцем, рукой или ногой, обездвижьте суставы выше и ниже больного места фиксирующей повязкой или импровизированной шиной. Она может быть сделана из того, что окажется под рукой: дощечка, картон, свёрнутый журнал, рулон плотной ткани. Можно использовать своё тело, как шину: повреждённая нога привязывается к целой, сломанный палец – к здоровому. Поврежденную в области предплечья руку подвяжите шарфом и заложите за борт одежды.

    Лед или снег поместите в пакет и приложите к месту перелома или вывиха – это уменьшит отек. При сильной боли примите анальгетики (анальгин, пенталгин, баралгин, темпалгин и пр.).

  4. Берегите голову!

    Еще опаснее – не обращать внимания на сотрясение мозга. Не замеченное вовремя, в дальнейшем оно может напомнить о себе ухудшением памяти и головными болями, утомляемостью и снижением слуха и зрения.

    К врачу нужно обратиться в случае таких симптомов: головная боль, тошнота, кратковременная потеря сознания (иногда – на несколько секунд). Первая помощь при сотрясении мозга – холодный компресс и покой.

  5. Окружающие вам в помощь

    Если вы самостоятельно не смогли встать – и не пытайтесь. Не стесняясь, обратитесь к окружающим за помощью. Вам необходимо вызвать «скорую» или такси и отправиться больницу.

     

  6. Куда обратиться с травмой во Владимире

    Травмпункт в городской больнице скорой помощи

    Адрес:  ул. Горького, 5

    Телефон: +7 (4922) 53-27-98

    Режим работы: круглосуточно

    Ортопедо-травматологическое отделение № 2 Научно-практического центра специализированных видов медицинской помощи

    Адрес: микрорайон Пиганово, ул. Центральная, 5

    Телефон: +7 (4922) 52-39-55

    Режим работы: круглосуточно

    Детский травмпункт

    Адрес: ул. Добросельская, 34

    Телефон: +7 (4922) 21-11-76

    Режим работы: круглосуточно
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Обсуждение 1

  • Михал Иваныч:
    14.02.2018 в 16:54

    Будут дороги хорошо чистить, как полагается – до асфальта, не нужны будут такие советы

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