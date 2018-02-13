Устраиваем идеальное свидание на 14 февраля

Романтическое, экстремальное, нестандартное и сексуальное… Обсуждаем разные варианты свиданий вместе Викторией Аверьяновой – владимирской моделью и красавицей, которой частенько пытаются угодить мужчины.

– Как ты считаешь, романтика сегодня ещё в цене? Как ты видишь романтическое свидание?

“Как ни крути, но романтика – это классика. Каждая девушка мечтает стать героиней фильма и целоваться под луной, слушать музыку и вместе смотреть на звезды. Так что, закупайтесь свечами, цветами и шампанским. На скрипке или гитаре можете сыграть сами. Осталось выбрать локацию: спальня, ванная комната, домик, снятый где-то за городом. Главное – создать правильное настроение и весь вечер быть внимательным и заботливым. Лично для меня романтика – это крыша 9 этажа, скрипач, шарики и свечи!”.

– Мороз пыл не охладит?

“У меня есть шуба, а вот скрипачу придётся играть что-то энергичное (смеётся)… Конечно, это вариант не для зимы, а жаль – идеальное свидание для Дня влюблённых”.

– Как считаешь, признания в любви могут быть связаны с каким-то экстримом? Активным отдыхом?

“Конечно! Я бы с удовольствием прыгнула с парашюта, но пока что нет такой возможности. Если у вашей девушки периодически возникает желание экстремально провести время, то не тяните. Прыжок с парашюта, полёт на дельтаплане, уроки экстремального вождения – развлечений много. Выбирайте то, что по вкусу второй половинке. И про себя не забудьте, потому что ваша любовь, скорее всего, потащит вас испытывать экстремальные ощущения вместе”.

– Подарки, рестораны, прыжки с парашютом – мужчина может просто оплатить совместный отдых. Как ты думаешь, сколько души и собственных усилий он должен вложить в поздравление на День всех влюблённых?

“Девушки хотят все и сразу, это правда. Но есть и простые примеры из жизни, как креативно поздравить любимую. Можно пригласить её на свидание-квест. Всё получится только в том случае, если вы придумаете его сами. Будете загадывать только то, о чем знаете вы вдвоем, приводить девушку на «ваши места». Поверьте, такой индивидуальный подход она оценит. Поймет, что действительно дорога вам. Квест-свидание подходит и парам, которые только начинают встречаться, и тем, кто вместе уже давно”.

– Но, конечно же, свидание может и должно быть не только романтическим, но и сексуальным, нет? Я как раз про пары, которые познакомились не вчера.

“Верно! Момент интимный, поэтому сто раз подумайте, прежде чем устраивать такое свидание. Но если вы чувствуете, что она готова пойти на эксперименты, можете воспользоваться одной крутой идеей. Нарисуйте картину вашими телами! В интернете нужно заказать набор из холста и специальных красок. Нанести их на себя и провести время в любви. Не переживайте, квартиру отмывать не придётся, все предусмотрено и продумано. Такая картина – прекрасный подарок, который будет потом напоминать вам об этом необычном эксперименте. Берите на заметку и действуйте. Всем любви!”

Беседовала: Юлия Митина